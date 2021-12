Microsoft aurait écouté les utilisateurs et améliorerait deux fonctionnalités de Windows 11 qui ont reçu de nombreuses plaintes | La technologie

Il semble que Microsoft souhaite corriger les erreurs qu’il a commises lors du lancement de Windows 11 et le fera en apportant des modifications à deux sections qui ont reçu de nombreuses plaintes d’utilisateurs.

Microsoft a fièrement annoncé la nouvelle version de son système d’exploitation informatique. Windows 11 est arrivé avec de nombreuses promesses sous le bras et, bien qu’il n’ait pas eu l’accueil qu’il méritait, il semble que Microsoft veuille corriger toutes les erreurs du lancement.

Le jour J, le jour de la présentation au grand public, Microsoft a très mal fait les choses. Et, est-ce que de nombreux ordinateurs qui ne sont même pas obsolètes à distance ont été exclus de cette mise à jour en raison de ne pas répondre à une série d’exigences spécifiques pour pouvoir installer Windows 11.

Après le premier contact avec Windows 11 par tous les utilisateurs, les plaintes ont commencé à propos des nouvelles fonctionnalités et du design. Le changement principal et le plus visible était dans le menu d’alimentation, après la mise à jour, ce menu était maintenant au centre de la barre du bas.

Ce nouveau menu de démarrage a reçu de nombreuses plaintes et, à part le peu de fonctionnalités ajoutées que le changement a apportées, le design ne finit pas non plus par être une merveille pour de nombreux utilisateurs. Microsoft semble avoir écouté ces plaintes et a commencé à intégrer un certain nombre de changements.

Nous vous montrons les moyens dont vous disposez actuellement pour installer Windows 11 officiellement et à partir de zéro, sans dépendre de Windows 10 ou de Windows Update pour quoi que ce soit.

Ce qu’on a vu, c’est que désormais ce menu démarrer allait changer et permettrait l’ajout de nouvelles applications ou programmes pour faciliter un accès rapide aux utilisateurs, les recommandations données par le système d’exploitation lui-même seraient également améliorées en fonction de l’utilisation des différents programmes.

La deuxième amélioration qui viendrait à Windows 11 serait destinée aux utilisateurs qui utilisent un écran secondaire. Et, est-ce, avec l’arrivée de cette version du système d’exploitation, la date et l’heure a disparu des moniteurs secondaires. Mais cela reviendrait aux coins inférieurs droits de ces moniteurs.