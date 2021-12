Microsoft Azure rejoint Airbus et d’autres pour construire un écosystème spatial

Une image satellite d’Airbus montre le Seattle Center. (Pleiades Neo © Airbus DS 2021 / via Microsoft)

Un an après que Microsoft a étendu son domaine cloud Azure à la dernière frontière, la société fait un nouveau pas de géant dans sa campagne pour créer un écosystème numérique pour la communauté spatiale.

Aujourd’hui, Azure Space lève le voile sur une nouvelle gamme d’offres spatiales, y compris l’imagerie satellite d’Airbus, les liaisons de communication logicielles de ST Engineering iDirect et l’analyse de données géospatiales d’Esri, Blackshark.ai et Orbital Insight.

Microsoft dévoile également quelques outils internes pour améliorer les images satellites.

Ensemble, les améliorations devraient offrir plus de possibilités pour résoudre les problèmes sur notre planète natale, a déclaré Stephen Kitay, directeur principal d’Azure Space.

« Ce sur quoi nous nous concentrons, c’est de rassembler la communauté spatiale et le cloud », a déclaré Kitay à .. « Notre objectif est d’innover plus rapidement, d’aider ces entreprises à innover plus rapidement et à démocratiser les avantages de l’espace, car en fin de compte, l’espace est essentiel à la vie ici sur Terre. »

Les données satellitaires sont depuis longtemps cruciales à des fins de sécurité nationale, par exemple pour suivre les exercices militaires chinois ou les mouvements de troupes russes. Les agences d’urgence peuvent également utiliser des images aériennes pour coordonner la réponse aux catastrophes allant des inondations et des incendies de forêt aux migrations de réfugiés.

Aujourd’hui, les entreprises commerciales se rendent compte que l’imagerie satellitaire, combinée à d’autres données géospatiales, peut également indiquer la voie à suivre pour de meilleures perspectives de récolte et des chaînes d’approvisionnement plus fluides.

« Les chaînes d’approvisionnement sont extrêmement importantes pour nous tous, avec ce qui se passe dans le monde en ce moment », a déclaré Kitay. « Vous serez en mesure de surveiller et d’analyser les ports à l’aide de données spatiales, de comprendre combien de navires se trouvent au port, combien de conteneurs se trouvent sur les navires, de faire le calcul pour comprendre combien de camions auraient alors besoin pour sortir les conteneurs du ports. »

Les nouvelles offres d’Azure Space visent à renforcer les ressources spatiales disponibles pour les clients cloud de Microsoft, à fournir ces ressources plus efficacement et à fournir la puissance de feu analytique nécessaire pour extraire des informations du torrent de données spatiales désormais disponibles :

Azure Maps commencera à incorporer des images haute résolution des satellites Airbus, notamment SPOT, Pleiades et Pleiades Neo, ainsi que des données d’altitude de l’ensemble de données WorldDEM. La résolution des images Pleiades Neo est de 30 centimètres (1 pied) par pixel, ce qui n’est pas assez bon pour lire une plaque d’immatriculation, mais assez bon pour distinguer une voiture d’un camion. Azure Orbital entre en préversion publique, ce qui signifie que n’importe qui peut communiquer et contrôler ses réseaux satellites à partir de stations au sol exploitées par Microsoft et ses partenaires. KSAT est le premier de ces partenaires à être mis en ligne, mais le réseau continuera de s’étendre au début de l’année prochaine avec le soutien de ViaSat et d’USEI.Azure Orbital s’associe à ST Engineering iDirect pour rendre les outils radio logiciels plus disponibles pour les communications spatiales et par satellite. . iDirect est spécialisé dans les modems satellites qui fonctionnent sur le principe de la virtualisation, c’est-à-dire le déplacement des fonctionnalités d’un matériel propriétaire vers un logiciel pouvant être déployé sur du matériel à usage général pour offrir une solution plus rentable aux clients. Trois nouveaux partenaires stimuleront Microsoft Capacités d’Azure pour l’analyse des données géospatiales : Esri travaillera avec Azure Orbital pour rationaliser les workflows de gestion des données spatiales. L’intelligence géospatiale avancée et les environnements synthétiques 3D de Blackshark.ai seront intégrés à Azure. Et la plateforme d’analyse de données GO d’Orbital Insight sera également disponible sur Azure. Microsoft Research a trouvé des moyens d’améliorer l’imagerie satellite à l’aide de l’intelligence artificielle. SpaceEye peut utiliser les données radar de la mission Sentinel-1 de l’Agence spatiale européenne comme base de référence pour transformer des images satellites obscurcies par les nuages ​​en images sans nuages. Le projet Turing peut utiliser l’apprentissage automatique pour augmenter la résolution des images satellite. La technologie est déjà utilisée pour améliorer Bing Maps dans le monde entier. SpaceEye de Microsoft Research utilise l’IA sur Azure pour supprimer la couverture nuageuse des images satellite. Une image réelle de Sentinel-2 est à gauche, et l’image prédite avec fusion des données de Sentinel-1 est à droite. (Photos Microsoft) Le projet Turing de Microsoft utilise l’intelligence artificielle pour analyser les images brutes (à gauche) et améliorer les détails (à droite).

À en juger par toute cette activité, il peut sembler que Microsoft empiète sur les segments de marché actuellement occupés par les opérateurs de satellites et les sociétés de renseignement géospatial telles que Maxar, Planet et BlackSky. Mais Kitay ne considère pas ces entreprises comme des concurrents.

« Ce sont des partenaires absolument potentiels, car ce que nous essayons de faire, c’est de créer un écosystème et de rassembler les acteurs de l’industrie sur notre plate-forme », a-t-il déclaré. Kitay a souligné la collaboration d’Azure Space sur la connectivité cloud avec le service satellite Starlink de SpaceX et le service O3b de SES comme un autre exemple de construction d’écosystème.

« Ce que vous verrez que nous continuerons à faire, c’est développer nos partenariats, développer cet écosystème pour finalement servir les clients avec de multiples options dans une plate-forme résiliente compatible avec le cloud », a-t-il déclaré.

Il y a une entreprise qu’Azure Space n’est pas susceptible de recruter en tant que partenaire : Amazon.

Amazon Web Services a ses propres aspirations en matière de services spatiaux compatibles avec le cloud (ou devrait-il s’agir de services cloud compatibles avec l’espace ?), avec un écosystème qui inclut AWS Ground Station, AWS Space Accelerator et AWS for Aerospace and Satellite. Amazon est également bien engagé dans les étapes de planification de sa constellation de satellites à large bande Project Kuiper.

Lorsque Kitay a été interrogé sur la rivalité avec AWS, il a indirectement fait allusion au projet Kuiper comme le genre de chose que Azure Space ne fera pas.

« Je dirais que nous adoptons une approche stratégiquement unique avec l’écosystème de partenaires que nous construisons, où nous ne construisons et ne lançons pas réellement de satellites », a-t-il déclaré. « Nous travaillons en partenariat avec d’autres qui le font pour activer cet écosystème basé sur le cloud Azure. »