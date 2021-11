Microsoft bloque EdgeDeflector pour forcer les utilisateurs de Windows 11 à entrer dans Edge

Microsoft a déjà rendu plus difficile le changement de navigateur par défaut dans Windows 11, et maintenant la société va encore plus loin en bloquant des applications comme EdgeDeflector. Des applications tierces comme EdgeDeflector et même Firefox ont proposé des solutions de contournement à Microsoft, obligeant les utilisateurs à utiliser Edge dans les résultats de recherche du menu Démarrer, même si leur navigateur par défaut n’est pas Edge.

Microsoft a forcé les utilisateurs de Windows 10 et Windows 11 dans Edge et son moteur de recherche Bing dans les résultats de recherche du menu Démarrer, et maintenant avec le nouveau panneau Widgets dans Windows 11. C’est une partie frustrante de Windows qui ne respecte pas votre choix de navigateur par défaut . EdgeDeflector vous permet de contourner ces restrictions et d’ouvrir les résultats de la recherche du menu Démarrer dans le navigateur par défaut de votre choix.

Le bloc EdgeDeflector est apparu pour la première fois dans une version préliminaire de Windows 11 la semaine dernière. Alors que le bloc ressemblait initialement à un bogue, Microsoft a maintenant confirmé que les changements arriveront pour tous les utilisateurs de Windows 11 dans une mise à jour logicielle qui arrivera dans les semaines à venir. Microsoft a décidé d’empêcher les développeurs d’applications d’invoquer des liens de protocole Microsoft Edge, qui sont désormais limités au navigateur Edge.

Windows 11 rend plus difficile la définition des applications par défaut.

« Windows active ouvertement des applications et des services sur sa plate-forme, y compris divers navigateurs Web », a déclaré un porte-parole de Microsoft dans une déclaration à The Verge. « Dans le même temps, Windows propose également certaines expériences client de bout en bout dans Windows 10 et Windows 11, l’expérience de recherche à partir de la barre des tâches est un exemple d’expérience de bout en bout qui n’est pas conçue pour être redirigée. . Lorsque nous prenons conscience d’une redirection incorrecte, nous publions un correctif.

Ce « correctif » fait désormais partie d’une prochaine mise à jour imminente de Windows 11 qui est arrivée vendredi soir pour les utilisateurs de la version bêta et de la version préliminaire, et le développeur d’EdgeDeflector n’est pas satisfait des modifications apportées par Microsoft. « Ce ne sont plus les actions d’une entreprise attentive qui se soucie de son produit », déclare Daniel Aleksandersen, développeur d’EdgeDeflector, dans un article de blog critique la semaine dernière. « Microsoft n’est pas un bon intendant du système d’exploitation Windows. Ils donnent la priorité aux publicités, aux bundles et aux abonnements aux services par rapport à la productivité de leurs utilisateurs.

Microsoft n’a pas expliqué pourquoi il a soudainement commencé à bloquer EdgeDeflector et d’autres applications, mais c’est très clair pourquoi. « Les 500 000 utilisateurs d’EdgeDeflector n’ont probablement jamais été qu’une nuisance pour Microsoft », explique Aleksandersen. « Cependant, le mois dernier, les navigateurs Web Brave et Firefox ont soit copié la fonctionnalité d’EdgeDeflector, soit signalé qu’elle figurait sur la feuille de route. »

Firefox compte 200 millions d’utilisateurs, ce qui a probablement attiré l’attention de Microsoft et les a amenés à corriger cette solution de contournement. Mozilla n’est pas non plus impressionné par le blocage de Microsoft ici.

Firefox dans le Microsoft Store n’inclut pas les solutions de contournement par défaut du navigateur.

« Les gens méritent le choix. Ils devraient avoir la possibilité de définir simplement et facilement les paramètres par défaut et leur choix de navigateur par défaut devrait être respecté », a déclaré un porte-parole de Mozilla dans une déclaration à The Verge. « Nous avons travaillé sur un code qui lance Firefox lorsque le protocole Microsoft Edge est utilisé pour les utilisateurs qui ont déjà choisi Firefox comme navigateur par défaut. Suite au récent changement vers Windows 11, cette implémentation planifiée ne sera plus possible. »

Mozilla a également implémenté sa propre solution de contournement pour définir rapidement et facilement Firefox comme navigateur par défaut sur Windows 10 et Windows 11 en un seul clic. C’est une fonctionnalité que Microsoft limite à son navigateur Edge. Alors que la solution de contournement de Mozilla est disponible dans la version de Firefox que vous téléchargez à partir du Web, si vous téléchargez Firefox à partir du Microsoft Store, la solution de contournement du navigateur par défaut est manquante.

« Firefox livre un package MSIX dans le Windows Store afin que nos utilisateurs sous Windows 10 et Windows 11 puissent télécharger Firefox depuis le Store », explique un porte-parole de Mozilla. « Les packages MSIX s’exécutent dans un ‘environnement de package Windows.’ Les aspects de l’environnement Windows sur lesquels Firefox s’appuie lorsque les utilisateurs choisissent Firefox comme navigateur par défaut ne fonctionnent pas dans un environnement MSIX.

Les changements de Microsoft ici sont bruts, en particulier ceux de Windows 11 qui rendent plus difficile le changement de navigateur par défaut en premier lieu. C’est une stratégie agressive qui me rappelle la vilaine bataille antitrust pour le regroupement d’Internet Explorer dans Windows. Microsoft a également fait face à plusieurs amendes en Europe pour son offre groupée Internet Explorer anticoncurrentielle, dont une amende de 730 millions de dollars pour avoir rompu un accord antitrust de 2009.

La partie la plus étrange de Microsoft obligeant les gens à utiliser Edge et à ignorer les paramètres par défaut du navigateur dans Windows est que Microsoft Edge est un bon navigateur. Microsoft ne devrait pas avoir besoin de vous forcer à l’utiliser.