Microsoft, Boeing et la famille Rubens promettent de nouveaux fonds à la bourse d’études de l’État de Washington

Roz Brewer, ancien cadre de Starbucks et PDG de la Walgreens-Boots Alliance, est interviewé pour le petit-déjeuner annuel de la Washington State Opportunity Scholarship par Citlaly Ramirez, une ancienne du programme WSOS qui travaille maintenant chez Amazon.

Mardi matin, marquant son 10e anniversaire, la bourse d’études de l’État de Washington a déclaré avoir reçu de nouveaux engagements de financement totalisant 30 millions de dollars de la part de trois de ses partisans d’origine, Microsoft, Boeing et Gary et Jennifer Rubens de la Rubens Family Foundation – encourageant d’autres à les rejoindre.

WSOS offre des bourses pour aider les étudiants à revenu faible et moyen de l’État de Washington à se préparer à des carrières dans les domaines des sciences, de l’ingénierie technologique et des mathématiques (STEM), en mettant l’accent sur les femmes et les personnes de couleur. L’État de Washington fait correspondre les dons au WSOS un pour un avec des fonds publics.

« Lorsque ce programme a commencé, il n’y avait aucune preuve du pudding, pour ainsi dire », a déclaré Kimber Connors, directeur exécutif du WSOS, dans une interview. « Donc, ces gens allaient vraiment de l’avant avec la conviction que ce programme pourrait devenir quelque chose. »

Elle a ajouté: « Et maintenant, 10 ans plus tard, avoir des chiffres d’impact très clairs démontrant les résultats de ce programme, avoir le retour du vote de confiance de trois de ces partenaires héritage, pierre angulaire, signifie vraiment le monde pour nous. »

Le WSOS a décerné des bourses à plus de 13 100 étudiants en quête d’un baccalauréat, dont 5 298 diplômés ; et 1 239 pour les programmes professionnels et techniques, avec 147 diplômés.

L’engagement de Microsoft de 15 millions de dollars sur cinq ans porte le montant total des dons à 50 millions de dollars depuis le lancement du WSOS en 2011. Le don de 5 millions de dollars de Boeing porte son total à 30 millions de dollars. L’entrepreneur et investisseur providentiel Gary Rubens est membre du conseil d’administration du WSOS. Lui et sa femme Jennifer ont engagé 10 millions de dollars supplémentaires sur 10 ans.

Roz Brewer, ancien cadre de Starbucks et PDG de la Walgreens-Boots Alliance, a prononcé le discours d’ouverture de l’événement WSOS ce matin. Elle a été interviewée pour l’événement par Citlaly Ramirez, une ancienne boursière de l’État de Washington qui travaille maintenant chez Amazon, et a partagé son histoire lors du sommet . 2017.

Regardez l’intégralité de l’événement virtuel ci-dessous, animé par l’entrepreneure de Seattle et membre du conseil d’administration du WSOS, Jane Park, PDG d’Athena Consumer Acquisition Corp., qui a parlé du WSOS dans le cadre de notre conversation sur le dernier podcast ..