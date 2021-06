Microsoft brevète un système de caméra à quatre couleurs inspiré de son logo

Nous ne couvrons pas trop de brevets matériels Microsoft. On peut dire que son produit le plus aventureux ces dernières années a été le Surface Duo. Cependant, un nouveau brevet suggère que la société pourrait travailler sur un nouveau système de « caméra à logo » à utiliser sur ses produits.

Selon le brevet repéré par LetsGoDigital, l’entreprise développe un système de caméra sous-écran inspiré du logo de l’entreprise. La conception comprendrait quatre caméras disposées dans un réseau carré placé sous l’écran. Chaque caméra peut contenir un filtre de couleur correspondant au logo Microsoft. Cela signifie des caméras rouges, vertes, bleues et jaunes. Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, les pixels au-dessus de ces caméras peuvent afficher le logo de l’entreprise ou servir de voyants de notification.

Quel est l’intérêt d’un appareil photo avec logo Microsoft ?

Cela semble excessif, mais il y a une certaine méthode à cette folie. La documentation suggère que chaque caméra est optimisée pour sa couleur respective. En termes de photographie informatique, cette approche pourrait fournir à l’appareil de nombreuses données pour générer des images impressionnantes. Microsoft soutient également que l’utilisation de quatre caméras au lieu d’une pourrait conduire à un appareil plus fin.

Utiliser quatre caméras pour accomplir un travail pour une seule semble excessif. Le design a aussi ses inconvénients. La matrice serait à la merci du traitement logiciel pour assembler les données des quatre caméras. On ne sait pas non plus si Microsoft peut résoudre les problèmes de qualité inhérents aux caméras sous-écran. Cependant, le brevet n’exclut pas l’utilisation de la matrice à l’arrière de l’appareil. Microsoft imagine également cette technologie utilisée sur les téléphones, les tablettes et les écrans de bureau. Nous soupçonnons qu’une conception aussi novatrice entraînerait une pénalité de prix considérable, du moins au début.

Comme pour tous les brevets, ne vous attendez pas à ce que Microsoft propose un produit doté de cette technologie de sitôt. La société a déposé le brevet en 2019, il n’est donc pas clair si elle travaille toujours sur cette technologie. Cela dit, qui de mieux que Microsoft pour concevoir un appareil photo inspiré du logo Microsoft ?

Que pensez-vous du brevet d’appareil photo de Microsoft ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!