Microsoft célèbre les 20 ans de Halo avec la manette Xbox Series X, Elite Series 2 en édition limitée

Parallèlement à l’annonce de la date de sortie de Halo Infinite, Microsoft avait encore plus à partager lors de la gamescom Opening Night Live. Halo aura 20 ans plus tard cette année, et la société célèbre avec une gamme de produits.

Les deux plus gros arrivages sont les Halo Infinite édition limitée Xbox Series X, et le Édition Limitée Elite Série 2 manette. Les deux seront lancés le 15 novembre et ils sont maintenant disponibles en pré-commande.

L’édition limitée Halo Infinite Xbox Series X est la première édition limitée de la console. Il présente un design personnalisé inspiré de l’univers Halo, avec le dessus montrant un motif en étoile visible depuis la surface de Zeta Halo qui s’étend pour couvrir la grille du ventilateur. La section inférieure présente des panneaux métalliques sombres et des accents dorés qui devraient être familiers aux fans de Halo.

Microsoft a même ajouté des sons personnalisés sur le thème de Halo lors de l’allumage et de l’extinction de la console. Le contrôleur inclus a un design similaire à l’avant et la marque de 20 ans à l’arrière. Le pack est également livré avec un code numérique pour Halo Infinite et vous coûtera 550 $.

L’édition limitée Elite Series 2 a un design différent et unique. Il est plus directement inspiré de l’armure de Master Chief, avec l’emblématique vert métallique recouvrant la surface et un d-pad doré. Le contrôleur à 200 $ est également livré avec un charme d’arme exclusif à utiliser dans le multijoueur Halo Infinite.

