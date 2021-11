Microsoft cible les Chromebooks avec la nouvelle Surface SE, mais cela pourrait nuire aux ventes d’iPad

Microsoft a investi dans sa propre gamme d’ordinateurs et de tablettes Surface, et cette semaine, la société a annoncé le nouveau Surface SE, un ordinateur portable compact qui ne coûte que 249 $. Bien que la cible principale de Microsoft soit le marché des Chromebooks, il n’est pas difficile d’imaginer que le Sufarce SE pourrait également nuire aux ventes d’iPad.

Alors que presque tous les produits Surface sont des machines à écran tactile hybrides, Surface Laptop SE n’est qu’un ordinateur portable ordinaire avec un clavier et un trackpad. Fabriqué entièrement en plastique, il dispose d’un écran de 11,6 pouces avec une résolution de 1366 x 768 pixels, ce qui est assez faible par rapport aux normes actuelles. Une caméra frontale 720p, un port USB-C, un port USB-A et une prise casque sont également inclus.

Contrairement à l’ancien Surface RT, le Surface Laptop SE dispose d’un processeur Intel Celeron, ce qui signifie qu’il peut exécuter une version complète de Windows 11 (mais ce n’est pas le cas). Microsoft a créé une nouvelle version de Windows appelée Windows 11 SE, qui se concentre sur le marché de l’éducation. Outre les optimisations pour s’exécuter sur du matériel moins puissant, il exécute toujours les applications en plein écran et est intégré à OneDrive par défaut.

Bien sûr, les faibles spécifications sont dues au fait que le Surface Laptop SE est un produit d’entrée de gamme, puisque Microsoft propose déjà d’autres machines Surface avec des spécifications bien meilleures et qui coûtent plus cher. L’entreprise essaie clairement de concurrencer les Chromebooks, qui sont devenus très populaires parmi les étudiants pour leurs prix agressifs.

C’est aussi un concurrent de l’iPad

Cependant, en même temps, la Surface SE est aussi en quelque sorte un concurrent de l’iPad. L’iPad est techniquement dans une autre catégorie puisqu’il s’agit principalement d’une tablette, mais ce n’est un secret pour personne qu’Apple essaie également d’atteindre le marché de l’éducation avec son iPad d’entrée de gamme, qui peut être acheté pour moins de 300 $ par les étudiants.

Les Chromebooks sont déjà plus utilisés que l’iPad dans le segment de l’éducation, et le nouveau Microsoft Surface Laptop SE pourrait rendre ce concours encore plus difficile pour Apple. Avec le prix et leur facteur de forme combinés, ces produits ont un net avantage par rapport à l’iPad, même sans un excellent processeur ou un bel écran.

Pour certains étudiants (et surtout pour les établissements d’enseignement), le prix est plus important que toute autre chose. Ainsi, lorsque vous avez un ordinateur portable complet qui coûte 249 $, il est difficile de plaider en faveur d’une tablette à 299 $ qui n’est même pas livrée avec un clavier inclus. Cela devient encore plus pertinent lorsque l’on considère les marchés émergents, où des entreprises comme Microsoft ont de meilleures stratégies de tarification locales qu’Apple.

Et bien qu’il ait certaines restrictions, Windows 11 SE est toujours Windows, qui est un système d’exploitation familier à la plupart des gens et qui exécute des applications de bureau, tandis que l’iPad n’exécute toujours que des applications iOS, même si vous avez un iPad Pro M1.

Où l’iPad brille

Alors que certaines personnes rechercheront le meilleur prix, il y aura toujours des personnes qui auront besoin d’un meilleur produit, même s’il coûte plus cher. Et c’est là que l’iPad brille avec les puces Apple Silicon, l’écran Retina, la construction en aluminium, de bons appareils photo et la prise en charge de l’Apple Pencil.

Pourtant, il y a quelques choses qu’Apple pourrait faire pour rendre l’iPad encore plus attrayant pour le segment de l’éducation. Je ne vois pas l’entreprise vendre un produit encore moins cher que l’iPad d’entrée de gamme, mais une version mise à jour avec un port USB-C au lieu du connecteur Lightning et une version plus abordable du Magic Keyboard le rendraient certainement plus attrayant pour étudiants.

Que pensez-vous qu’Apple puisse faire pour accroître sa présence dans le segment de l’éducation ? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous.

