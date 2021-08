Microsoft combine les applications OneNote en une seule offre

in

Microsoft a révélé que OneNote sur Windows 10 recevra une série de mises à jour au cours de l’année prochaine, car la société prévoit de combiner plusieurs versions de l’application en une seule offre.

Dans un nouveau billet de blog, le géant du logiciel a expliqué que son application de prise de notes sera mise à jour avec ses dernières fonctionnalités de stylet et d’encre, une nouvelle option de disposition de l’interface utilisateur de navigation flexible ainsi qu’une actualisation visuelle avant le lancement de Windows 11.

Plus important encore, Microsoft prévoit de combiner les applications OneNote pour Office et OneNote pour Windows 10 du Microsoft Store en une seule application.

Une seule application OneNote

Dans les mois à venir, l’application OneNote recevra de nouvelles fonctionnalités ainsi que certaines actuellement uniques à OneNote pour Windows 10.

Au cours du second semestre de l’année prochaine, Microsoft enverra également des invitations dans l’application aux utilisateurs de OneNote pour Windows 10 qui leur permettront d’essayer la nouvelle expérience OneNote de l’entreprise. Plus de détails à ce sujet seront révélés dans une annonce destinée aux professionnels de l’informatique qui les informera de ce qu’ils doivent faire pour mettre à jour les utilisateurs de leur organisation vers la nouvelle application OneNote.

Les utilisateurs actuels de OneNote n’ont rien à faire car ils recevront automatiquement toutes les nouvelles fonctionnalités que Microsoft a en réserve pour son application de prise de notes.

En combinant les deux applications OneNote existantes en une seule application, Microsoft sera probablement en mesure d’encourager encore plus d’utilisateurs à essayer le service, car cela éliminera toute confusion quant à l’application qu’ils doivent installer sur leurs appareils.