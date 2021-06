Microsoft confirme qu’il conçoit de nouvelles consoles Xbox « qui prendront des années à être annoncées » | Jeux

Si vous préférez jouer en local plutôt que dans le cloud, ne vous inquiétez pas : la génération actuelle de consoles ne sera pas la dernière. Du moins en ce qui concerne la Xbox…

le jeu de nuage il a de plus en plus d’utilisateurs et de plateformes. Et cela a fait craindre à de nombreux fans pour l’avenir des consoles de jeux ou des PC. Surtout en ces temps sombres où il est impossible d’acheter une console de nouvelle génération ou des cartes graphiques à la pointe de la technologie, et le marché est contrôlé par des spéculateurs.

Beaucoup craignent que des entreprises comme Microsoft ou Sony arrêtent de fabriquer des consoles et passent au jeu dans le cloud, car tout est avantage pour eux : ils peuvent toucher plus de monde, ils contrôlent tout le contenu, et les utilisateurs paient pour jouer, et ils ne possèdent aucun jeu. S’ils ne paient pas, ils ne jouent pas… c’est pourquoi il y en a déjà autant services de jeux en nuage: xCloud, Google Stadia, PlayStation Now, Amazon Luna, etc. Même Netflix pourrait en sortir un…

Mais au moins dans le cas de la Xbox, les joueurs qui préfèrent jouer avec leur propre matériel local peuvent être rassurés : Microsoft a confirmé qu’il concevait de nouvelles consoles Xbox qui “Il faudra des années pour voir la lumière“. On n’est donc pas face à la dernière génération de consoles.

Dans quelques jours débutera le salon E3 2021 où toutes les nouveautés pour 2021 dans le domaine des jeux vidéo seront présentées, mais Microsoft a souhaité faire un petit pré-show aujourd’hui, dévoilant ses projets futurs.

Comme nous le dit Hobbyconsolas, Microsoft a expliqué que son plan à court et moyen terme est faire découvrir les jeux vidéo et la marque Xbox au plus grand nombre, et pour cela le cloud et le GamePass sont des services essentiels.

Avec des plateformes cloud comme xCloud Quiconque n’a pas les moyens de s’offrir une console de jeu ou un PC peut jouer aux principaux jeux Xbox, sur son mobile, une tablette, une télévision, etc.

Avec GamePass les propriétaires de ces machines peuvent également jouer à des centaines de jeux vidéo avec un abonnement, sans avoir à les acheter.

En fait aujourd’hui Microsoft a annoncé qu’il travaillait sur son propre Chromecast, pour pouvoir jouer à leurs jeux en streaming directement à la télévision.

Mais que Microsoft renforce le cloud et les abonnements, ne signifie pas que le matériel traditionnel est de retour.

Liz Hamren, CVP de Microsoft Game Experiences and Platforms, dans une déclaration pour une vidéo pour la presse collectée par Eurogamer, explique que la société travaille sur de nouvelles consoles Xbox, et certains d’entre eux « mettront des années à voir le jour ».

« Le cloud est la clé de nos feuilles de route pour le matériel et le Game Pass, mais personne ne devrait penser que nous ralentissons l’ingénierie de notre console de base. En fait, nous l’accélérons. Nous travaillons déjà intensément sur de nouveaux équipements et plateformes, dont certains ils ne sortiront pas avant quelques années.”

Et il poursuit : « Bien que nous continuions à nous développer sur PC et mobile, la console continue d’être notre expérience vedette. Nous voulons offrir les consoles les plus puissantes et les plus performantes au monde, des appareils qui permettent à nos joueurs de profiter de jeux incroyables pendant des années, même gameplay qui reste encore. nous ne pouvons pas imaginer. “

Nous pouvons respirer tranquillement. Le cloud est là pour rester, mais il n’a pas l’intention de remplacer les consoles ou les jeux sur PC… au moins pour les prochaines années …