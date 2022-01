Microsoft confirme qu’il n’a pas l’intention de supprimer ou de désactiver le mode Dev sur Xbox

Jason Ronald de Microsoft a confirmé que Xbox n’avait « pas l’intention » de supprimer ou de désactiver le mode développeur sur les consoles Xbox à la suite de spéculations cette semaine selon lesquelles il prévoyait de le faire.

Ronald, qui est directeur partenaire de la gestion des programmes chez Xbox, l’a confirmé sur Twitter. « Nous continuons de croire et de soutenir une communauté de développement d’applications et de jeux indépendante et saine sur Xbox », a déclaré Ronald.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible Javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : jeux à ne pas manquer sur Xbox Game Pass

Certains comptes du centre des partenaires ont été « désactivés par inadvertance », a déclaré Ronald, ce qui a causé la confusion et la spéculation selon laquelle la fonctionnalité du mode développeur était supprimée. « Nous travaillons activement à l’identification et à la réactivation de ces comptes dès que possible », a déclaré Ronald.

Ronald a déclaré que ceux dont les comptes ont été accidentellement désactivés peuvent contacter Microsoft à ReportApp@microsoft.com pour accélérer la récupération du compte. « Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et nous nous efforçons d’y remédier le plus rapidement possible et nous vous remercions de votre patience. »

Nous n’avons pas l’intention de supprimer ou de désactiver le mode développeur sur les consoles Xbox. Nous continuons de croire et de soutenir une communauté indépendante et saine de développement d’applications et de jeux sur Xbox. – Jason Ronald (@jronald) 5 janvier 2022

Dans le cadre d’une maintenance programmée régulièrement pour nettoyer les comptes inactifs, un certain nombre de comptes Partner Center utilisés pour activer le mode développeur sur les consoles Xbox One et Xbox Series X|S ont été désactivés par inadvertance. – Jason Ronald (@jronald) 5 janvier 2022

Nous travaillons activement à l’identification et à la réactivation de ces comptes dès que possible. Une fois le compte réactivé, les utilisateurs pourront réactiver le mode développeur sur les consoles Xbox One et Xbox Series X|S. – Jason Ronald (@jronald) 5 janvier 2022

Si votre compte a été accidentellement désactivé et que vous souhaitez restaurer l’accès plus tôt, n’hésitez pas à contacter ReportApp@microsoft.com. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et nous nous efforçons d’y remédier le plus rapidement possible et nous vous remercions de votre patience. – Jason Ronald (@jronald) 5 janvier 2022

Dans d’autres nouvelles, Xbox Game Pass ajoute un grand groupe de grands jeux pour lancer la nouvelle année, y compris Mass Effect: Legendary Edition, Gorogoa et Spelunky 2 ce mois-ci seulement.