Microsoft continuera à prendre en charge Windows 10 avec des mises à jour annuelles

La mise à jour de Windows 10 de novembre 2021, également appelée Windows 10 21H2, est accompagnée de l’annonce officielle de Microsoft sur l’avenir des mises à jour de Windows 10. Le système d’exploitation sera mis à jour une fois par an – au lieu des mises à jour habituelles deux fois par an – correspondant au calendrier de mise à jour annuel de Windows 11. Cela signifie que la prochaine mise à jour de Windows 10 arrivera dans la seconde moitié de 2022.

Pour ceux qui ne sont pas prêts à passer à Windows 11, il reste encore une marge de manœuvre pour s’en tenir à Microsoft 10 : Microsoft a également déclaré qu’il prendrait en charge « au moins une version » de Windows 10 jusqu’au 14 octobre 2025. Pour les Windows 10 21H2 Éditions Home et Pro, 18 mois de support ont été promis. Les éditions Windows 10 21H2 Enterprise et Education bénéficieront d’une période de support plus longue, 30 mois à la place. Les versions professionnelles de Windows 10 21H2 bénéficieront de cinq ans de service et de support.

Windows 10 21H2 est livré avec des fonctionnalités mineures telles qu’une sécurité améliorée lors de l’utilisation des réseaux wifi et une prise en charge supplémentaire du sous-système Windows pour Linux (WSL) et Azure IoT Edge pour Linux.

Windows 11 a commencé à être déployé le 25 octobre 2021, lançant le compte à rebours pour la durée de vie de Windows 10. Si vous utilisez toujours Windows 10 2004, assurez-vous de mettre à niveau dès que possible. La prise en charge de Windows 10 2004 prend fin le 14 décembre 2021.