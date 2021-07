Microsoft corrige la grave vulnérabilité PrintNightmare dans toutes les versions de Windows, mettez-la à jour | La technologie

PrintNightmare est le nouveau cauchemar des utilisateurs de Windows, cette vulnérabilité est apparue dans Windows 7 et depuis, elle met en danger les ordinateurs des utilisateurs. Microsoft a enfin publié un correctif pour le combattre.

La vulnérabilité PrintNightmare est apparue relativement récemment, mais sa gravité a incité Microsoft à publier un correctif de sécurité sur Windows 10 même s’il est en dehors de son calendrier mensuel.

La menace est d’un niveau assez élevé, car elle permet aux attaquants d’exécuter des codes d’autorisation SYSTEM sur n’importe quel ordinateur affecté en utilisant l’imprimante.. Cette vulnérabilité provient en fait de Windows 7. Elle a été découverte dans cette version du système d’exploitation de Microsoft, le nom qui lui est donné fait référence au fait qu’elle affecte le service Print Queue.

Microsoft n’a pas tardé à trouver une solution et cela passe par une mise à jour du système. La mise à jour est désormais disponible pour tous et est compatible avec les trois versions les plus récentes de Windows 10 : 19041.1083, 19042.1083 et 19043.1083. Le nom de code donné à cette mise à jour est : KB5004945.

Pour vérifier que nous avons la mise à jour disponible, ce que vous devez faire est d’ouvrir le menu Windows, une fois là-bas, entrez les paramètres et après cela dans la section mise à jour et sécurité. Dans cette section, la mise à jour apparaîtra, bien que si elle n’apparaît pas au début, vous pouvez cliquer sur “Rechercher les mises à jour”.

En activant cet élément, le système commencera à rechercher les mises à jour en attente et les installera si nécessaire. Dans ce cas précis, il sera nécessaire de redémarrer l’ordinateur après avoir installé la mise à jour.. Il est extrêmement important que vous gardiez votre équipement à jour afin d’éviter d’être la proie d’attaques qui arrivent grâce à l’exploitation de ces vulnérabilités.

Bien entendu, la mise à jour est également disponible sur les ordinateurs équipés de Windows 8 et 7, bien que ce dernier ne bénéficie plus du support officiel de Microsoft. Ainsi, si vous disposez encore de ces versions logicielles, nous vous recommandons de mettre à jour votre équipement et si la mise à jour n’apparaît pas, vous pouvez toujours vous rendre sur le site de Microsoft pour connaître les versions disponibles.