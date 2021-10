Microsoft décide de fermer Linkedin en Chine

15/10/2021 à 14:57 CEST

LinkedIn fermera la version chinoise de son service plus tard cette année. La société a cité « un environnement d’exploitation nettement plus difficile et des exigences plus élevées pour s’installer en Chine » comme raisons de la fermeture de l’édition locale de son réseau social professionnel. La vérité c’est que le réseau social n’a pas beaucoup de succès dans le pays asiatique. Bien qu’étant franc, la réalité est que Linkedin n’a pas beaucoup de succès en général.

« Bien que nous ayons réussi à aider les utilisateurs chinois à trouver des emplois et des opportunités économiques, nous n’avons pas trouvé le même niveau de réussite dans les aspects plus sociaux du partage et de l’information », a déclaré LinkedIn dans un communiqué. Maintenant, Microsoft travaille sur une application de tableau d’emploi indépendant appelée InJobs, qui n’aura pas de flux social ni aucun moyen de partager des publications ou des articles.

LinkedIn a accepté respecter les restrictions imposées par l’État et bloquer certains contenus lors de son lancement en Chine en février 2014. Cependant, certains signes de troubles sont apparus cette année. En mars, la société a empêché les nouveaux utilisateurs chinois de s’inscrire pendant une période tout en s’assurant qu’elle respectait les lois du pays. Quelques mois plus tard, la Chine a déclaré que 105 applications violaient les lois sur la collecte de données, y compris LinkedIn.

Le service appartenant à Microsoft était le dernier grand réseau social américain encore officiellement opérationnel en Chine. Le pays a interdit Signal et Clubhouse plus tôt cette année. Facebook et Twitter y sont bloqués depuis 2009, et la Chine a interdit Instagram en 2014.