Microsoft Defender est choisi l’un des meilleurs antivirus pour Windows | La technologie

Microsoft Defender est la seule solution antivirus gratuite à recevoir des scores parfaits pour la protection, les performances et la convivialité.

Il y a longtemps, il était absolument essentiel d’avoir une licence valide pour un programme antivirus sur notre ordinateur et bien que les solutions gratuites nous aient évité quelques ennuis, il était obligatoire d’avoir une licence payante d’une société antivirus populaire à l’époque.

Cependant, les choses ont changé avec l’arrivée de Windows 10, et c’est qu’il intègre un antivirus dédié totalement gratuit avec la licence et non seulement il fonctionne bien, mais c’est aussi l’un des meilleurs antivirus du marché rendant inutile de avoir une autre licence antivirus distincte.

Et le dernier rapport de AV-TEST, un institut de sécurité indépendant qui effectue divers tests pour classer les programmes antivirus en fonction de leurs performances et de leur sécurité, le classe parmi les meilleurs du marché, et c’est gratuit en plus.

Dans la dernière évaluation des programmes antivirus, ils placent Windows 10 Home en tête, ainsi que d’autres programmes de sécurité de divers fournisseurs tels que Norton ou Kaspersky.

Dans le rapport que vous pouvez consulter sur ce lien, ils ont non seulement testé Microsoft Defender, mais aussi de nombreuses autres offres hautement reconnues par les utilisateurs comme Avast, Kaspersky, Bitdefender ou McAfee, entre autres.

Cependant Microsoft Defender dans Windows 10 a reçu des notes parfaites pour la protection, les performances et la convivialité, très comparable à de nombreuses autres offres antivirus mais qui sont payantes.

Pour ces tests, chacun des produits de sécurité peut finir par obtenir un maximum de six points dans chacune des catégories de protection, de performance et d’utilisabilité susmentionnées.

C’est pourquoi Microsoft Defender a reçu 18 points et a été déclaré comme l’une des meilleures solutions de sécurité pour Windows 10 et également pour Windows 11.

En rapport avec ce qui précède, Microsoft semble fonctionner dans un nouveau centre de sécurité pour Microsoft Defender qui permettrait aux utilisateurs de surveiller leurs ordinateurs sur le nouveau système d’exploitation, mais aussi sur d’autres plateformes telles que Mac et mobiles.