Microsoft dépasse Apple comme l’entreprise la plus précieuse au monde

À l’ouverture des marchés aujourd’hui, Microsoft a dépassé Apple en tant que plus grande entreprise au monde, la première fois en 16 mois qu’Apple n’occupait pas la première place.

Les actions d’Apple ont glissé à l’ouverture ce matin malgré des revenus records au quatrième trimestre, alors que Tim Cook a averti que la pénurie mondiale de puces aurait un impact sur l’entreprise pendant la saison des vacances. Les actions de Microsoft sont en légère hausse, ce qui lui confère une capitalisation boursière de 2,45 billions de dollars au moment de la publication, contre seulement 2,44 $ pour Apple. Bien sûr, il reste beaucoup d’échanges dans la journée, donc le classement pourrait ne pas se terminer comme ça, mais c’est quand même une journée mémorable.

Apple a déclaré un chiffre d’affaires de 83,4 milliards de dollars pour le quatrième trimestre 2021, mais affirme avoir perdu quelque 6 milliards de dollars en raison de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement COVID et de la pénurie mondiale de puces. Une pénurie, selon Cook et Apple, continuera de se faire sentir jusqu’à la fin de l’année. Extrait de notre rapport plus tôt aujourd’hui :

Comme l’a noté Cook, le facteur COVID s’est considérablement amélioré en octobre, mais a déclaré qu’à l’avenir « nous pensons que la principale cause des pénuries liées à la chaîne d’approvisionnement sera la pénurie de puces ». Cook a poursuivi en disant que cela affecterait « à peu près la plupart de nos produits », y compris ses meilleurs iPhones, Mac, iPads, etc. Cook a cependant noté que la pénurie de puces se produisait sur les nœuds hérités pour les appareils plus anciens comme l’iPhone 12, par opposition aux appareils comme l’iPhone 13. Les contraintes devraient toutefois persister, comme l’a noté le directeur financier Luca Maestri : « Comme nous l’avons mentionné précédemment, au cours du trimestre de septembre, les contraintes d’approvisionnement ont eu un impact sur nos revenus d’environ 6 milliards de dollars. Nous estimons que l’impact des contraintes d’approvisionnement sera plus important au cours du trimestre de décembre. Malgré ce défi, nous constatons une forte demande pour nos produits et nous attendons pour réaliser une croissance très solide du chiffre d’affaires d’une année sur l’autre et pour établir un nouveau record de chiffre d’affaires au cours du trimestre de décembre. »