Microsoft dépasse Apple en tant qu’entreprise la plus précieuse au monde

Microsoft a dépassé Apple en tant que société la plus précieuse au monde, faisant du géant technologique de Cupertino le deuxième plus précieux au monde, suivi du géant pétrolier saoudien Aramco.



Microsoft se situe désormais à une valeur marchande de 2,46 billions de dollars, tandis qu’Apple s’élève à 2,43 billions de dollars. La baisse de la valeur marchande d’Apple fait suite à ce que les analystes et experts de Wall Street ont qualifié hier de résultats trimestriels décevants, malgré une solide croissance des catégories de produits.

Un rapport publié plus tôt en mai a mis en évidence certaines des façons dont Microsoft et Apple deviendront de plus en plus compétitifs l’un par rapport à l’autre. Alors que les deux sociétés continuent d’investir massivement dans la réalité augmentée et l’intelligence artificielle, la rivalité devrait s’intensifier dans les années à venir.

