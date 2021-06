Microsoft déploie la version préliminaire de Windows 11 pour les bêta-testeurs : comment télécharger, autres détails

in

Microsoft dans son aperçu officiel de Windows 11 a également inclus de nouvelles fonctionnalités Snap Groups et Snap Layouts.

Après l’annonce de Windows 11, Microsoft publie aujourd’hui sa première préversion, qui sera disponible pour téléchargement par les initiés de Windows. L’aperçu de Windows 11 (build 2200.51) donnera accès au nouveau menu Démarrer ainsi qu’à des fonctionnalités multitâches ainsi qu’à un Microsoft Store remanié. L’aperçu officiel publié aujourd’hui comprend également un explorateur de fichiers mis à jour. Certes, de nombreux changements visuels que la société devait déployer avec la dernière version ont été révélés la semaine dernière et ils feront partie de l’aperçu officiel.

Il y a des coins arrondis dans tout le système d’exploitation avec le menu Démarrer ayant une interface de type lanceur dans cette version. Des améliorations aux flyouts de volume et au centre de notification ont également été apportées, entre autres. Windows 11 propose également de nouveaux thèmes avec des améliorations des modes sombre et clair ainsi qu’une nouvelle fonctionnalité Widget. Ces thèmes sont Captured Motion, Sunrise, Glow et Flow. Tous les thèmes semblaient être conçus de manière à compléter la barre des tâches centrée.

Microsoft dans son aperçu officiel de Windows 11 a également inclus de nouvelles fonctionnalités Snap Groups et Snap Layouts qui devraient améliorer le multitâche sur une variété de tailles d’écran. Cependant, l’aperçu a manqué deux fonctionnalités : les applications Android sur Windows et l’intégration de Microsoft Teams. La société les développerait/testerait et ils apparaîtront probablement dans les versions préliminaires ultérieures.

En dehors de cela, la société semble avoir remanié la section Paramètres de Windows 11 permettant une navigation plus facile pour les utilisateurs. La société, avec l’aperçu de Windows 11, présente également un aperçu de son actualisation Office pour Windows 11.

Les personnes intéressées à tester la dernière préversion de Windows déployée par Microsoft devront s’inscrire au programme Windows Insiders. Une fois cela fait, ils peuvent alors visiter les paramètres. Là, une option de mise à jour et de sécurité sera disponible qui mènera au programme Windows Insider. Les utilisateurs doivent disposer d’un appareil Windows 10 pour accéder et obtenir les versions de Windows 11.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.