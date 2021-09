Microsoft déploie le nouveau micrologiciel du contrôleur Xbox avec un couplage amélioré pour les utilisateurs iOS

Microsoft a commencé à tester une nouvelle version du micrologiciel pour ses contrôleurs Xbox One, Xbox Elite 2 et Xbox Adaptive qui devrait considérablement améliorer la connectivité et la latence entre les appareils. Notamment, Microsoft affirme que les contrôleurs prennent désormais en charge Bluetooth Low Energy pour une connectivité améliorée avec les appareils iOS 15 et iPadOS 15.

Dans un article de blog publié aujourd’hui, Microsoft a expliqué que le nouveau micrologiciel est disponible pour les bêta-testeurs Insider utilisant les contrôleurs Xbox One avec prise en charge Bluetooth, Xbox Elite Wireless Controller Series 2 et Xbox Adaptive Controllers. Le nouveau firmware “offre des fonctionnalités de nouvelle génération auparavant disponibles uniquement sur les contrôleurs Xbox Series X et S”.

Pour les utilisateurs d’Apple, cela inclut notamment l’ajout de la prise en charge Bluetooth Low Energy, qui, selon Microsoft, est prise en charge avec iOS 15 et iPadOS 15 :

Ces contrôleurs prennent désormais en charge Bluetooth Low Energy, qui offre une meilleure compatibilité entre les appareils et permet de meilleures expériences de couplage. Vous pourrez jouer sans fil sur les PC Windows 10, iOS 15+ et les appareils Android avec Bluetooth Low Energy pour jouer à distance depuis votre console ou jouer en nuage avec Xbox Game Pass Ultimate en déplacement. Après avoir installé la mise à jour du micrologiciel, ces contrôleurs se souviendront d’un hôte Bluetooth (par exemple, un smartphone) et d’un hôte Xbox Wireless (par exemple, une console Xbox), afin que vous puissiez basculer rapidement et en toute transparence entre les appareils précédemment connectés en appuyant simplement deux fois sur le bouton de couplage. .

Microsoft indique également que cette mise à jour du micrologiciel inclut la prise en charge de l’entrée de latence dynamique, qui “fournit plus efficacement les entrées du contrôleur” à votre console.

Le nouveau micrologiciel est disponible pour les utilisateurs Alpha Skip-Ahead et Alpha aujourd’hui, et Microsoft dit qu’il le rendra disponible pour d’autres anneaux de vol dans les semaines à venir. Vous pouvez en savoir plus dans le post d’annonce complet de Microsoft ici.

Merci Jordan !

