Microsoft dévoile (certains) tarifs de Windows 365

Microsoft a révélé par inadvertance des informations sur les prix de son service Windows 365 basé sur le cloud. Les propriétaires d’entreprise pourront accéder à un niveau de 31 $ par utilisateur et par mois. Cela vient avec deux processeurs, 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il y aura d’autres niveaux disponibles avec des offres matérielles supérieures et inférieures, mais Microsoft ne les révèle pas encore.

Hier, Microsoft a finalement confirmé le nom officiel de son service de système d’exploitation basé sur le cloud : Windows 365. Ce surnom n’est que légèrement déroutant car son service Office 365 n’est pas entièrement basé sur le cloud, mais ce n’est pas grave.

Selon la session Inspire, l’un des niveaux pour Windows 365 coûtera 31 $ pour chaque utilisateur chaque mois. Ce service sera ouvert aux petites entreprises de moins de 300 salariés. Ces 31 $ donneront à chaque employé l’accès à un système basé sur le cloud avec deux processeurs, 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Dans un communiqué, Microsoft a confirmé que ce niveau est exact. Cependant, il a déclaré qu’il ne s’agissait que d’un des niveaux et qu’il y aurait des options à la fois plus chères et moins chères.

Pour ce que ça vaut, cette tarification est en ligne avec les autres services concurrents. Citrix et Amazon, par exemple, offrent tous deux un accès cloud aux PC avec des niveaux compris entre 30 $ et 35 $.

Fait intéressant, Microsoft a également confirmé que le moyen de tirer le meilleur parti de Windows 365 est d’y accéder via – vous l’avez deviné – un PC Windows. Cela peut sembler contre-intuitif, mais cela permettrait à un employé disposant d’un PC de bas niveau d’accéder virtuellement à un PC plus rapide et plus puissant sans avoir à lui fournir ce matériel. Bien entendu, d’autres systèmes d’exploitation pourront également utiliser Windows 365, même si certaines fonctionnalités ne fonctionneront pas.