Microsoft dévoile la nouvelle gamme Surface juste à temps pour Windows 11

Toutes les fuites menant au grand événement Surface de Microsoft mercredi ont indiqué que la société dévoilerait plusieurs nouveaux produits à temps pour la sortie de Windows 11. Selon les rumeurs, le Surface Laptop Studio serait le dernier produit phare de Microsoft Surface, remplaçant le Surface Book. Les Surface Pro 8 et Surface Go 3 seraient de tout nouveaux 2-en-1 prêts à prendre en charge le nouveau système d’exploitation. Enfin, un smartphone Surface Duo 2 considérablement amélioré compléterait ces appareils, offrant aux acheteurs toutes les fonctionnalités manquantes du combiné Android à double écran de première génération.

Microsoft a livré tout cela lors de l’événement de presse, en lançant une mise à jour supplémentaire de Surface Pro X pour ceux qui aiment exécuter Windows 11 sur ARM. La plupart de ces produits sont disponibles en précommande, et la plupart d’entre eux seront expédiés à temps pour la sortie de Windows 11, qui est prévue le 5 octobre.

Toutes les nouvelles tablettes/ordinateurs portables Surface Windows 11 ont quelques points communs, mis à part la prise en charge de Windows 11. Microsoft a utilisé les dernières puces Intel de 11e génération sur le Studio Laptop et le Pro 8, la 10e génération alimentant le modèle Go 3 abordable. Ils sont dotés d’écrans tactiles PixelSense haute résolution et les modèles les plus chers sont dotés de ports USB-C, mais tous ne prennent pas en charge Thunderbolt 4.

Surface Laptop Studio : l’ordinateur portable phare de Microsoft Windows 11

Microsoft a abandonné le Surface Book au profit d’un nouveau design. Nous examinons un appareil de type MacBook Pro doté d’une base d’aspect étrange. L’écran de 14,4 pouces à 120 Hz est l’endroit où l’action se produit. Vous pouvez utiliser l’écran en mode ordinateur portable standard ou l’avancer, comme vous le feriez avec Studio Desktop. La charnière vous permet de transformer l’appareil en tablette.

Microsoft dit également qu’il s’agit de la Surface la plus puissante jamais conçue, c’est donc la Surface que vous voudrez si votre expérience Windows 11 exige plus de puissance. Le Surface Laptop Studio commence à 1 599,99 $.

Surface Pro 8 : La tablette Surface la plus puissante

La deuxième nouvelle Surface la plus puissante de la gamme 2021 de Microsoft est la Surface Pro 8. Sa fonction principale est d’être une tablette Windows 11 de 13 pouces. Mais, comme ses prédécesseurs, il fonctionnera bien avec les claviers Type Cover et le Surface Slip Pen 2.

L’écran PixelSense du 2-en-1 prend également en charge des taux de rafraîchissement de 120 Hz et est livré avec une estimation de la durée de vie de la batterie de 16 heures. La Surface Pro 8 contient également quatre ports Thunderbolt 4 (USB-C), une fonctionnalité que de nombreux fans de Surface attendaient.

L’appareil commence à 1 099,99 $.

Surface Go 3 : Windows 11 à petit budget

Si vous recherchez un nouvel appareil Microsoft d’entrée de gamme capable d’exécuter Windows 11 prêt à l’emploi, le Surface Go 3 devrait le faire. Il est doté d’un processeur Intel Core i3 de 10e génération qui est 60 % plus rapide qu’auparavant. Le Surface Go 3 prend également en charge la durée de vie de la batterie toute la journée, selon Microsoft. Comme les autres appareils Windows 11, il fonctionne bien avec un accessoire clavier et un stylet. Mais ils coûtent plus cher, comme c’est le cas avec les accessoires Surface Pro 8.

Cela dit, le Wi-Fi 10,5 pouces Surface Go 3 Pro commence à 399,99 $. Une version compatible LTE sera disponible ultérieurement.

Surface Duo 2 : le premier véritable produit phare de Microsoft pour Android

La conception et la qualité de fabrication du Surface Duo sont essentiellement les caractéristiques que les gens ont adorées dans le premier combiné Android de Microsoft. Tout le reste? Pas tellement. Mais le Surface Duo 2 résout tous les problèmes avec le modèle d’origine.

Microsoft a réitéré la conception et amélioré les spécifications. Le nouveau processeur Snapdragon 888 alimente le combiné Android. Le Surface Duo 2 est livré avec une caméra à triple objectif à l’arrière, un son stéréo et une prise en charge des paiements sans contact (NFC).

Le Duo 2 commence à 1 499,99 $, et il est également disponible en précommande aujourd’hui. Mais il ne sortira dans les magasins que le 21 octobre.