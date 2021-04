Microsoft dévoile le Surface Laptop 4 et le Surface Headphones 2+ avec un bouton Microsoft Teams

Le nouveau Surface Laptop 4. (Microsoft Photos)

Nouveaux appareils Microsoft: Le géant de la technologie a dévoilé mardi plusieurs nouveaux produits, dont le Surface Laptop 4, «l’ordinateur portable le plus puissant de l’entreprise».

Surface Laptop 4: L’appareil conserve une grande partie de l’apparence et de la conception traditionnelles de Surface Laptop, avec des performances et une autonomie améliorées. Les utilisateurs ont la possibilité de choisir entre un processeur AMD ou Intel. Il existe un modèle de 13,5 pouces et 15 pouces. La version AMD commencera à 999 $; le modèle Intel à 1299 $. Le Surface Laptop 4 est disponible en précommande aujourd’hui aux États-Unis, au Canada et au Japon. L’expédition commence le 15 avril.

Les Surface Headphones 2+ disposent d’un nouveau bouton pour contrôler Microsoft Teams.

Casque Surface 2+ et autres appareils: La dernière version des écouteurs supra-auriculaires de Microsoft dispose de commandes sur l’oreille pour Microsoft Teams. Il se vend 299,99 $ pour les clients professionnels et éducatifs. Microsoft propose également deux nouveaux casques – un casque sans fil moderne (pas encore de prix) et un casque USB moderne (49,99 $) – avec des boutons similaires pour Microsoft Teams et un nouveau haut-parleur USB-C pour 99,99 $. Enfin, il y a la nouvelle webcam moderne de Microsoft avec un bouton Teams à 69,99 $.

Travail hybride: Microsoft présente les nouveaux produits comme «conçus pour permettre des environnements de travail hybrides inclusifs». L’entreprise elle-même passe à un modèle de travail hybride pour sa main-d’œuvre. Le marché des PC a connu son meilleur premier trimestre depuis 2015 alors que la pandémie continue de stimuler le style de vie du travail à domicile. Le chiffre d’affaires de Microsoft Surface a légèrement augmenté au cours du trimestre de décembre pour atteindre un peu plus de 2 milliards de dollars. Microsoft a déclaré qu’il y avait 115 millions d’utilisateurs actifs quotidiens dans Teams en octobre, en hausse de 50% par rapport à avril 2020.