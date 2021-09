Microsoft dévoile Surface Laptop Studio et Surface Duo 2 en préparation du lancement de Windows 11

in

Le nouveau Surface Laptop Studio de Microsoft utilise une charnière unique pour faire la transition entre les modes ordinateur portable, présentation et studio. (Photo Microsoft)

Microsoft a développé un nouveau style d’ordinateur portable avec un écran polyvalent qui fait une transition unique vers le mode tablette, canalisant la philosophie de son ordinateur de bureau haut de gamme Surface Studio pour les professionnels de la création.

Le nouveau Surface Laptop Studio a été présenté pour la première fois lors de l’événement matériel d’automne de Microsoft mercredi matin.

Il est livré avec un écran de 14,4 pouces qui passe d’une configuration d’ordinateur portable traditionnelle à un mode “Scène” qui couvre le clavier à un angle de 45 degrés, puis à un mode “Studio” horizontal, légèrement surélevé à l’arrière pour une utilisation ergonomique. avec un Surface Slim Pen ancré magnétiquement sous le châssis de l’appareil.

Surface Laptop Studio en mode « Studio ». (Photo Microsoft)

Il utilise ce que Microsoft appelle une charnière tissée dynamique pour une transition en douceur entre les modes, poursuivant les efforts de l’entreprise pour innover dans les charnières pour permettre aux appareils de s’adapter à différents scénarios. Surface Laptop Studio se vendra à un prix de départ de 1 600 $, avec une date de sortie le 4 octobre.

L’événement intervient alors que Microsoft se prépare à sortir Windows 11 le 5 octobre, actualisant l’interface utilisateur de son système d’exploitation PC et ajoutant de nouvelles fonctionnalités de productivité. Microsoft a constaté un intérêt accru pour les ordinateurs de bureau et portables pendant la pandémie, et la société espère maintenir cet élan. Les revenus des produits Surface de Microsoft ont chuté de 20 % au cours du trimestre de juin à 1,38 million de dollars.

Les ordinateurs, tablettes et appareils Surface de Microsoft ont traditionnellement été un moyen pour l’entreprise de faire progresser de nouveaux facteurs de forme dans l’industrie, fournissant un modèle à suivre pour les autres fabricants de matériel. Microsoft décrit le Surface Laptop Studio comme une nouvelle catégorie, signalant qu’il espère que d’autres fabricants d’ordinateurs proposeront des appareils similaires.

La société a également présenté Surface Duo 2, une nouvelle version de son appareil Android portable à double écran avec connectivité cellulaire 5G et une “Glance Bar” qui fournit des notifications sur la charnière extérieure. Microsoft a également mis à niveau la caméra Surface Duo 2, ce qui était l’une des critiques de son prédécesseur.

Notifications sur la charnière extérieure du nouveau Surface Duo 2. (Microsoft Photo)

Surface Duo 2 commencera à 1 499 $, avec une date de sortie le 20 octobre.

Parmi les autres surprises de l’événement matériel d’automne de Microsoft mercredi, citons une souris en plastique océanique fabriquée à partir d’une résine produite avec 20 % de plastique océanique recyclé, dans le cadre d’une plus grande concentration sur la durabilité ; et un kit Surface Adaptive qui utilise des étiquettes tactiles et visuellement distinctes pour améliorer l’accessibilité.

La nouvelle souris Ocean Plastic de Microsoft. (Photo Microsoft)

En outre, la société a présenté des versions améliorées de ses tablettes Surface Pro, Surface Pro X et Surface Go ; et une nouvelle version du Surface Slim Pen.