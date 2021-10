Microsoft dévoile une nouvelle bande-annonce de campagne pour ‘Halo Infinite’ avec une approche ouverte du gameplay

Tôt lundi matin, Microsoft et 343 Industries ont publié une nouvelle bande-annonce de six minutes pour montrer l’histoire de Halo Infinite, son prochain jeu de tir à la première personne qui fera ses débuts en décembre.

Initialement décrite comme un « redémarrage spirituel » de la franchise Halo, la campagne d’histoire d’Infinite est décrite par 343 comme la plus grande de l’histoire de Halo, ainsi que la plus ouverte. Plutôt que la simple conception de niveau point A à point B des précédents jeux Halo, la campagne d’Infinite est délibérément ouverte, afin de vous donner autant de liberté que possible pour aborder chaque situation.

En même temps, il est délibérément ramené aux bases de Halo. La franchise dans son ensemble est notoirement dense depuis un certain temps maintenant, avec des dizaines de romans, de bandes dessinées et de courts métrages à son actif. 2015 Halo 5: Guardians s’est inspiré d’une grande partie de ce canon supplémentaire à la fois, ce qui le rend notoirement inaccessible à quiconque n’est pas complètement immergé dans la tradition de Halo.

Infinite, en comparaison, est plus proche dans l’esprit de l’original 2001 Halo: Combat Evolved. Vous incarnez à nouveau le Master Chief, qui mène une campagne solo contre les Covenants sur l’un des anneaux Halo de la série.

Dans l’univers Halo, les Halos éponymes sont des installations habitables dans l’espace construites par la race extraterrestre disparue depuis longtemps connue sous le nom de Forerunners, à la fois comme installations de recherche et super-armes. Le cadre d’Infinite est Zeta Halo, une installation fortement endommagée dans le bras Sagitarrius de la Voie lactée.

Suite aux événements de Halo 5, le Master Chief arrive sur Zeta Halo pour trouver une arme à utiliser contre son ancien copain IA Cortana. Cette « arme », une nouvelle IA conçue pour arrêter Cortana, fournira, espérons-le, au chef des réponses sur ce qui est arrivé à Cortana lors du dernier match.

Une fois sur Zeta, le chef découvre qu’il est également sous le contrôle des Banished, une faction dissidente de mercenaires au sein de l’Alliance extraterrestre qui s’est séparée après la fin de la guerre homme-Alliance. Étant donné que tout Halo est en fait une arme pointée sur la tête de l’univers, le chef se retrouve ensuite dans une campagne de guérilla à un seul homme contre les bannis.

(Halo image infinie)

Cela place Infinite, en tant que produit global, dans une sorte d’espace étrange. Il a une sensation de retour au début, avec de nombreux anciens ennemis, armes et véhicules, et un cadre qui rappelle le premier Halo. La nouvelle bande-annonce s’assure même d’inclure une scène où le chef écrase un chacal avec un phacochère, juste pour une valeur de nostalgie maximale de 2001.

Le gameplay est l’endroit où Infinite est censé changer les choses. Le Master Chief est équipé de nouveaux outils, dont un grappin. Avec ce crochet, le chef peut tirer des objets vers lui, descendre en rappel sur des surfaces éloignées et sauter entre les avions en vol.

La bande-annonce a également brièvement montré une nouvelle fonctionnalité, où les joueurs peuvent trouver et installer de nouveaux équipements dans la combinaison blindée du chef. Cela inclut un dispositif de dissimulation, qui permet aux joueurs de rester invisibles pendant de courtes périodes.

Cette personnalisation reflète la nouvelle approche ouverte du gameplay d’Infinite, que Microsoft et 343 persistent à appeler «la vraie liberté spartiate». (Même lorsque vous connaissez le contexte – le chef est membre d’un groupe de soldats cyborgs appelé les SPARTANS – cette phrase semble étrange.) Au lieu de simplement vous lancer dans une succession de combats pré-planifiés, Infinite vous donne la possibilité de poursuivre le banni de la manière que vous préférez. Vous pouvez utiliser le grappin pour naviguer jusqu’au perchoir d’un tireur d’élite, apporter une armure lourde, bombarder un site d’en haut ou vous concentrer sur la destruction des infrastructures locales.

Ceci est censé par Microsoft être une « nouvelle ère de Halo ». L’idée générale derrière Infinite semble être qu’il utilise tous les attributs familiers des premiers jeux de la série comme un crochet, afin que les joueurs soient immédiatement sur un terrain confortable pendant que 343 Industries réinvente la roue qui les entoure. C’est un jeu risqué, mais Halo est la plus grande franchise de jeux vidéo de Microsoft, et Infinite marque une tentative pour s’assurer que Halo sera là pour longtemps.

Infinite était auparavant prévu comme titre de lancement pour la nouvelle Xbox Series X|S de Microsoft, lancée en novembre dernier. Il a ensuite été retardé à la suite de quelques remaniements du personnel en coulisses et n’a obtenu de date de lancement ferme qu’en août.

Halo Infinite devrait sortir le 8 décembre pour Windows PC, Xbox Series X|S et Xbox Game Pass. Contrairement aux entrées précédentes de la série principale Halo, le mode multijoueur d’Infinite sera gratuit, avec plusieurs fonctionnalités importantes comme le mode campagne coopératif et le concepteur de niveaux Forge programmés en tant que contenu téléchargeable gratuitement après le lancement du jeu.