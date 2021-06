Microsoft dévoile Windows 11 avec un Dock de style macOS, une nouvelle boutique d’applications sans commission, plus

Lors d’un événement en direct aujourd’hui, Microsoft a dévoilé son prochain système d’exploitation, Windows 11. Le nouveau système d’exploitation comprend un certain nombre d’éléments inspirés de macOS, comme un Dock centré, des coins arrondis pour Windows, etc. Microsoft a également profité de l’occasion pour s’attaquer à la commission App Store d’Apple en annonçant le nouveau Windows 11 Store où les développeurs peuvent conserver 100% des revenus.

Microsoft affirme que Windows 11 a été entièrement repensé pour être plus rapide, plus efficace et plus beau afin de donner aux utilisateurs un sentiment de calme et d’inspiration. Et les mises à jour de Windows 11 seraient 40 % plus petites et se produiront en arrière-plan.

Nouvelle interface utilisateur et Dock centré

L’interface utilisateur mise à jour comprend un nouveau Dock de style macOS qui place le bouton Démarrer de Windows et les applications au centre de l’écran. En outre, les coins arrondis sont désormais utilisés dans le système d’exploitation et l’aspect plus doux est visible dans les applications, les menus et les nouveaux thèmes de Windows 11.





Voici un aperçu du nouveau Dock de Windows 11 :

Une fonctionnalité pratique de Windows 11 est la nouvelle disposition Snap qui permet aux utilisateurs d’insérer rapidement des applications dans différentes configurations de fenêtre. Une partie de cela sera des mises en page Snap Group où Windows peut se souvenir où vont vos applications.

Option du Windows Store sans commission

Une autre grande annonce est que le Windows 11 Store permettra aux développeurs d’utiliser leur propre moteur de commerce et de conserver 100% des revenus. Cela a été le nœud du procès Epic Games contre Apple et Microsoft utilise sans aucun doute cette décision pour se différencier d’Apple et de sa commission de 15 à 30 %. Notamment, Apple a même affirmé que Microsoft pourrait être à l’origine du procès Epic.

Pour les développeurs qui souhaitent continuer à utiliser le moteur de commerce Windows, la société affirme qu’ils bénéficieront de la « part des revenus la plus importante ». Plus tôt ce printemps, Microsoft a abaissé cette commission à 12%, juste un peu en dessous du taux le plus bas d’Apple de 15% pour les développeurs gagnant moins de 1 million de dollars par an.

Un autre grand changement est l’arrivée des applications Android sur Windows 11 :

Windows 11 arrivera en tant que mise à jour gratuite cet automne. Pendant ce temps, vous pouvez rejoindre le programme bêta de Windows Insider pour tester le nouveau système d’exploitation maintenant.

Que pensez-vous de Windows 11 ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et vous pouvez consulter l’événement ici si vous l’avez manqué :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :