Microsoft dévoile Windows 11, intégrant Teams directement dans le système d’exploitation phare

Windows 11 avec son menu Démarrer centré. (Image Microsoft)

Microsoft a dévoilé la prochaine version de son système d’exploitation pour PC, Windows 11, avec une apparence plus douce et translucide et des fonctionnalités mises à jour axées sur l’amélioration de la productivité sur plusieurs appareils, en tirant parti des services cloud de l’entreprise.

La société a introduit des conditions plus favorables pour les développeurs dans son app store, lors de sa dernière offensive contre Apple. Il a annoncé l’intégration directe des applications Android dans Windows en utilisant l’App Store d’Amazon. Il a également déplacé le menu Démarrer au centre de l’écran, confirmant les fuites généralisées.

Mais la décision la plus audacieuse de la journée pourrait être la décision de Microsoft d’intégrer Teams directement dans Windows 11, faisant de son application de communication, de collaboration et de vidéoconférence une fonctionnalité du système d’exploitation PC.

Les équipes apparaîtront sous la forme d’une icône dans la barre des tâches de Windows, permettant aux utilisateurs de lancer rapidement des conversations vidéo et des conférences téléphoniques avec leurs contacts, comme l’a démontré Microsoft dans son dévoilement en ligne.

La décision de Microsoft pourrait intensifier son impasse avec le rival de Teams Slack et apporter un nouvel examen réglementaire à une époque où Microsoft a largement évité les projecteurs antitrust. Slack a déposé une plainte antitrust contre Microsoft en Europe l’année dernière, alléguant que la société avait illégalement regroupé Teams avec Office.

Salesforce a ensuite conclu un accord pour acquérir Slack pour 27,7 milliards de dollars.

Microsoft a été l’un des critiques les plus virulents du modèle commercial de l’App Store d’Apple, dans lequel Apple réduit de 30 % les gros développeurs. Microsoft prend 15% pour les applications et 12% pour les jeux.

Dans son annonce d’aujourd’hui, Microsoft a déclaré que les développeurs d’applications pourront utiliser des plates-formes de commerce extérieur dans le Microsoft Store sous Windows à partir du 28 juillet et conserver 100% de leurs revenus. La société a également étendu sa prise en charge des applications créées à l’aide de différents frameworks logiciels.

Le dévoilement de Windows 11 intervient après une année au cours de laquelle le PC est revenu au centre de l’expérience technologique pour de nombreuses personnes, au milieu des blocages et des commandes de séjour à domicile en raison de la pandémie de COVID-19.

« Les 18 derniers mois ont apporté un changement incroyable dans la façon dont nous avons utilisé nos PC ; nous sommes passés de l’intégration du PC à nos vies pour essayer d’intégrer toute notre vie dans le PC », écrit Panos Panay, directeur produit de Microsoft pour Windows et appareils, dans son article présentant la nouvelle version du système d’exploitation.

La société affirme que Windows est désormais utilisé par plus de 1,3 milliard de personnes dans le monde.

« Avec Windows 11, nous avons une idée renouvelée du rôle de Windows dans le monde », a déclaré Satya Nadella, PDG de Microsoft, lors de l’événement en ligne de l’entreprise. « Les systèmes d’exploitation et les appareils doivent s’adapter à nos besoins, et non l’inverse. C’est pourquoi nous facilitons la connexion avec les personnes que vous voulez, le contenu que vous voulez, les applications que vous voulez, sur tous les appareils que vous voulez.

Les exemples incluent la possibilité de voir les fichiers récents auxquels l’utilisateur a accédé sur les appareils Android et iOS dans le menu Démarrer de Windows 11.

Le nouveau flux personnalisé dans Windows 11. (Microsoft Image)

Microsoft ajoute également un flux personnalisé à Windows 11, rappelant ceux disponibles sur iOS et Android, avec des widgets contenant des informations provenant des applications et des services en ligne de l’utilisateur.

Windows 11 s’appuie sur la fonctionnalité « Snap » de Microsoft, qui permet aux utilisateurs de mettre rapidement les fenêtres ouvertes côte à côte. Une nouvelle fonctionnalité “Snap Layout” suggère différentes configurations de mise en page, et “Snap Groups” permet aux utilisateurs de rouvrir rapidement les applications et les fenêtres dans les mises en page qu’ils utilisaient auparavant.

Un aperçu de Windows 11 devrait être disponible la semaine prochaine via le programme Windows Insider de Microsoft, avant la disponibilité générale pour la saison des vacances 2021, selon les responsables de l’entreprise.