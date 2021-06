Microsoft dévoilera la « prochaine génération de Windows » lors de l’événement du 24 juin

L’invitation à l’événement de Microsoft.

Microsoft fera-t-il passer Windows à 11 ?

Il n’est pas encore clair s’il sera digne d’un saut complet dans le numéro de version de Windows 10, mais Microsoft taquine une actualisation majeure de son système d’exploitation phare, invitant les médias à un événement virtuel le 24 juin où il promet de « dévoiler le prochain génération de Windows.

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, et le directeur des produits, Panos Panay, seront à la tête de l’événement.

Zac Bowden de Windows Insider rapporte que la société dévoilera une mise à jour Windows de longue date, nommée « Sun Valley », lors de l’événement.

« Sun Valley devrait proposer un nouveau menu Démarrer et une nouvelle disposition de la barre des tâches, des icônes, des sons, des conceptions d’applications et des animations fluides. Microsoft peut prendre cet effort de rajeunissement de l’expérience utilisateur comme une chance de livrer une « nouvelle » version de Windows, et nous pensons qu’elle pourrait éventuellement tomber sous le surnom de Windows 11 », écrit Bowden, qui a annoncé la nouvelle de la mise à jour de Sun Valley l’automne dernier.

L’avenir de Windows fait l’objet de spéculations depuis Nadella mentionné la mise à jour à la conférence des développeurs Microsoft Build la semaine dernière.

“Bientôt, nous partagerons l’une des mises à jour les plus importantes de Windows de la dernière décennie pour ouvrir de plus grandes opportunités économiques aux développeurs et aux créateurs”, a déclaré Nadella. « Je l’ai auto-hébergé au cours des derniers mois et je suis incroyablement enthousiasmé par la prochaine génération de Windows. »