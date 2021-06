Microsoft dévoilera « la prochaine génération de Windows » plus tard ce mois-ci – .

Le mois de juin était déjà assez chargé avec la conférence mondiale des développeurs d’Apple et l’E3 2021 qui devaient commencer à quelques jours d’intervalle, mais Microsoft va continuer la fête avec un grand événement qui lui est propre plus tard dans le mois. Mercredi, Microsoft a envoyé des invitations à son événement numérique What’s Next pour Windows, au cours duquel il prévoit de « dévoiler la prochaine génération de Windows ».

Bien que les invitations viennent de sortir aujourd’hui, nous savions déjà que Microsoft avait quelque chose en réserve, alors que le PDG Satya Nadella a taquiné une éruption de Windows lors de son discours d’ouverture sur Build 2021 le mois dernier. Le PDG a déclaré qu’il était prêt à partager “l’une des mises à jour les plus importantes de Windows de la dernière décennie pour ouvrir de plus grandes opportunités économiques aux développeurs et aux créateurs”.

Voici ce que Microsoft a dit à propos de l’événement dans l’invitation envoyée aux membres de la presse :

Réservez la date du 24 juin, où vous entendrez des dirigeants de Microsoft, dont le PDG Satya Nadella et le chef de produit Panos Panay. De plus, Sarah Bond, CVP, Head of Game Creator Experience et Ecosystem, expliquera pourquoi la prochaine génération de Windows sera la meilleure pour les jeux sur PC.

Windows 10 est actuellement en cours d’actualisation, mais il semble que toutes les pièces du puzzle pourraient se réunir le 24 juin alors que Microsoft présente les plans pour l’avenir du système d’exploitation. Nous savons déjà qu’une version remaniée du Microsoft Store est en préparation, mais Microsoft ne l’a pas encore officiellement annoncée. Ce serait l’occasion rêvée de le faire. En mars, une version préliminaire de Windows 10 a mis à jour l’apparence du widget d’actualités et d’intérêts dans la barre des tâches.

Il y a sans aucun doute un schéma plus vaste et plus cohérent en préparation, et c’est pourquoi les utilisateurs de Windows voudront se connecter lorsque l’événement débutera à 8h00 PT / 11h00 HE le 24 juin. Et ne vous attendez pas à Windows 11, car Microsoft a clairement indiqué que Windows 10 “est la dernière version de Windows”.

Cela s’est avéré être involontairement prophétique, puisque Microsoft a annoncé le mois dernier que Windows 10X – un système d’exploitation conçu à partir de zéro pour fonctionner sur des appareils à double écran – avait été supprimé.

« Au lieu de commercialiser un produit appelé Windows 10X en 2021 comme nous l’avions prévu à l’origine », a déclaré John Cable, vice-président de la gestion des programmes, de la maintenance et de la livraison de Windows, « nous tirons parti des enseignements de notre parcours jusqu’à présent et accélérons l’intégration des clés 10X fondamentales. technologie dans d’autres parties de Windows et des produits de l’entreprise.

Nous couvrirons toutes les grandes nouvelles que Microsoft partagera lors de son événement numérique What’s Next pour Windows le 24 juin, mais vous pouvez vous connecter et regarder par vous-même sur le site Web de Microsoft.

