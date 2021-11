Microsoft dit au revoir à Windows 7, le 10 janvier 2022, il cessera d’avoir des mises à jour de sécurité | La technologie

Le système d’exploitation le plus apprécié des fans de Microsoft fera ses adieux sous peu, car la société de Bill Gates est sur le point de couper le robinet des mises à jour.

Comme on le sait, Windows 7 ne reçoit plus de mises à jour de sécurité depuis de nombreuses années, car le système d’exploitation a déjà atteint la fin du support, mais Microsoft a continué à publier des correctifs de sécurité critiques dans le cadre du programme étendu de mise à jour de sécurité (IS U).

Ces mises à jour, qui ne sont disponibles que pour les entreprises qui continuent à utiliser Windows 7 sur leurs appareils et par conséquent, ils ne sont pas livrés aux utilisateurs à domicile, ils ne peuvent être installés qu’en payant les clients dans le cadre d’une redevance progressivement croissante.

Le fait est que Windows 7 est sur le point d’entrer dans la troisième et dernière année du programme ESU, et Microsoft a déjà annoncé qu’il abandonnerait définitivement le système d’exploitation début 2023.

La société a annoncé que le 10 janvier 2023, Windows 7 cessera de fonctionner pour toujours, les appareils exécutant toujours le système d’exploitation devront donc être mis à jour pour continuer à recevoir des mises à jour.

Pour Windows 7 SP1 et Windows 7 Professionnel pour systèmes embarqués, le programme étendu de mise à jour de sécurité (ESU) entrera dans sa troisième et dernière année de support étendu à partir du 8 février 2022 et se terminant le 10 janvier 2023, a expliqué Microsoft.

Mise à niveau vers Windows 10 ou Windows 11, la seule option actuellement pour tous ces ordinateurs qui tenaient le coup sous Windows 7.

Nous vous montrons les moyens dont vous disposez actuellement pour installer Windows 11 officiellement et à partir de zéro, sans dépendre de Windows 10 ou de Windows Update pour quoi que ce soit.

D’un autre côté, la société a révélé que Windows Server 200 SP2 bénéficiera d’une année de support supplémentaire, les mises à jour continueront donc d’être fournies via le programme ESU jusqu’en janvier 2024.

La mise à niveau vers une version plus récente de Windows devient progressivement la seule option, bien que sur de nombreux appareils, le passage à Windows 10 ou Windows 11 implique également des investissements matériels coûteux, c’est pourquoi de nombreuses entreprises retardent ce délai.