Microsoft dit que le Surface Duo 2 recevra trois ans de mises à jour

in

TL;DR

Microsoft a révélé que le Surface Duo 2 recevra trois ans de mises à jour du système d’exploitation et de sécurité. La société a également révélé que le modèle original devrait obtenir Android 11 avant la fin de 2021.

Microsoft a dévoilé le Surface Duo 2 plus tôt cette semaine, ce qui a permis une mise à niveau massive sur papier par rapport au modèle d’origine. Mais à quoi faut-il s’attendre en termes de mises à jour logicielles ? Maintenant, la société de Redmond nous a donné une réponse.

“Nous nous engageons à fournir trois ans de mises à jour du système d’exploitation et de sécurité”, a déclaré un représentant de Microsoft à Android Authority en réponse à une question sur les engagements de mise à jour pour le Surface Duo 2.

La déclaration correspond à ce que la société a dit concernant le Surface Duo original. Dans tous les cas, l’engagement de la gamme Surface Duo signifie que Microsoft fait partie d’une vague de marques Android intensifiant leur jeu pour les mises à jour du système d’exploitation (c’est-à-dire Samsung, OnePlus, Oppo). Cela ne correspond pas tout à fait à Samsung en ce qui concerne les correctifs de sécurité, car le fabricant coréen propose quatre ans de mises à jour de sécurité, mais l’engagement global reste une bonne nouvelle.

Microsoft a également confirmé à Android Authority qu’il travaillait pour amener Android 11 sur le premier Surface Duo “avant la fin de cette année”. C’est un peu décevant si l’on considère qu’Android 12 devrait être lancé dans un mois ou deux. Nous espérons donc que la société accélérera le rythme et fournira Android 12 rapidement aux deux modèles.

Néanmoins, le Surface Duo 2 ressemble à un appareil phare assez convaincant d’un point de vue matériel. Le téléphone pliable à double écran arbore désormais un SoC Snapdragon 888, 5G, NFC, une batterie plus grosse et une configuration flexible de triple caméra arrière. Tout cela constitue une mise à niveau importante par rapport au modèle d’origine, qui semblait daté et trop cher au lancement.