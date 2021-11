Microsoft dit que l’Iran intensifie ses attaques contre le secteur informatique

Microsoft affirme que les agents iraniens intensifient les attaques contre le secteur informatique, potentiellement comme moyen d’accéder à des réseaux plus sensibles via des tiers non sécurisés.

« Les acteurs iraniens de la menace » « multiplient les attaques contre les sociétés de services informatiques comme moyen d’accéder aux réseaux de leurs clients », a déclaré la société de technologie dans un article de blog cette semaine.

« Cette activité est remarquable car le ciblage de tiers a le potentiel d’exploiter des organisations plus sensibles en tirant parti de la confiance et de l’accès dans une chaîne d’approvisionnement », a-t-il ajouté.

« À ce jour cette année, Microsoft a émis plus de 1 600 notifications à plus de 40 sociétés informatiques en réponse au ciblage iranien, contre 48 notifications en 2020 », a noté Microsoft, qualifiant cela « d’augmentation significative par rapport aux années passées ».

L’essentiel du ciblage « est axé sur les sociétés de services informatiques basées en Inde, ainsi que sur plusieurs sociétés basées en Israël et aux Émirats arabes unis », a déclaré la société.

Microsoft a suggéré plusieurs étapes pour sécuriser les bases de données contre les attaques, notamment la mise en œuvre de l’authentification en plusieurs étapes et «[blocking] tout le trafic entrant provenant des services d’anonymisation dans la mesure du possible.

Lien source