Microsoft donne 5 millions de dollars à UW Medicine pour utiliser l’IA pour accélérer la réponse à la prochaine pandémie

La rapidité de la création de vaccins contre le virus SRAS-CoV-2 qui cause le COVID-19 était une merveille moderne. Vous avez peut-être déjà eu le vôtre, un peu plus d’un an après que le virus a envahi la planète. Mais que se passerait-il si les vaccins et les thérapies pouvaient émerger encore plus rapidement en réponse à la prochaine pandémie?

C’est l’un des objectifs d’un don de 5 millions de dollars de Microsoft à l’Institute for Protein Design de la faculté de médecine de l’Université de Washington. Le financement sera utilisé pour trouver de nouvelles façons d’appliquer l’intelligence artificielle à la conception de protéines. Un résultat, espèrent-ils, sera la création plus rapide de produits thérapeutiques et de vaccins lors de la prochaine pandémie.

Dans cet épisode du podcast . Health Tech, nous discutons avec le directeur scientifique de Microsoft, Eric Horvitz, et le directeur de l’institut UW, David Baker, de leur collaboration et de leurs aspirations pour la nouvelle ère de l’intelligence artificielle et de la biotechnologie.

«En général, j’ai le sentiment depuis trois décennies que l’IA en général, y compris l’apprentissage automatique, est un géant endormi dans les soins de santé, à la fois dans les biosciences et en médecine clinique», a déclaré Horvitz. «Et je pense que nous assistons maintenant au réveil de ce géant endormi.

Il s’agit de la dernière étape de l’évolution de l’Institute for Protein Design d’UW Medicine, qui se concentre sur la création de protéines de novo, fabriquées à partir de zéro plutôt que dérivées de la nature. Les protéines sont des molécules qui remplissent les fonctions critiques de notre corps et de tous les êtres vivants.

«Si vous prenez une protéine qui existe dans la nature et que vous l’adaptez en tant que thérapeutique, ce n’est jamais vraiment parfait», a déclaré Baker. «Il n’a pas évolué dans ce but.»

Cependant, a-t-il expliqué, «si vous pouvez créer des choses à partir de rien, alors vous pouvez vraiment mettre toutes les propriétés que vous voulez et laisser de côté toutes les propriétés que vous ne voulez pas. Et puis, à mesure que l’apprentissage automatique prend de l’ampleur dans ce domaine et que les capacités se développent et se développent, je pense que cela changera la donne. »

À titre d’exemple du potentiel, l’un des collègues de Baker à l’Institute for Protein Design, Neil King, a conçu des candidats-vaccins COVID-19 qui semblent être plus puissants que ceux actuellement utilisés. Ces vaccins candidats font actuellement l’objet d’essais cliniques.

En annonçant le cadeau, Microsoft et UW Medicine ont déclaré qu’ils commenceraient par identifier les domaines dans lesquels les réseaux de neurones et l’informatique à grande échelle peuvent être appliqués à la conception de protéines, puis collaboreraient au développement et à la fabrication de nouvelles protéines à tester dans le laboratoire de médecine UW.

Les implications de cette nouvelle ère de conception de l’IA et des protéines vont au-delà des vaccins et des pandémies, a déclaré Baker. «Ce à quoi j’encourage tout le monde à penser, c’est que maintenant que nous pouvons concevoir des protéines avec intention, qu’est-ce qui est possible?» il a dit. «Je pense que nous sommes vraiment limités par notre imagination.»

