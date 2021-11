Google a l’avantage du précurseur, mais cela ne veut pas dire que la vision de Microsoft manque de potentiel.

Quelques jours après le déploiement de Windows 11 pour les appareils « éligibles », Microsoft a annoncé une nouvelle version du système d’exploitation appelée Windows 11 SE, spécialement conçue pour les ordinateurs portables d’entrée de gamme. Inutile de dire qu’il aura une approche plus édulcorée par opposition à Windows 11 à part entière, ce qui permettra à Microsoft de l’appliquer à encore plus de machines, après avoir fait face à de sévères critiques sur les exigences matérielles strictes qu’il demande aux consommateurs. à remplir afin de mettre à niveau.

Plus précisément, Windows 11 SE sera adapté à l’éducation, c’est-à-dire que Microsoft prend un autre tournant chez Google et son système d’exploitation Chrome plus populaire. Contrairement à Windows 10 en mode S, qui reposait également sur plus ou moins le même concept pour amener Windows à un plus grand nombre de personnes, Windows 11 SE marque une trajectoire différente en ce sens qu’il sera plus ciblé et aura un public cible clair : les écoles et les étudiants. Pour la même raison, il ne sera installé que sur les nouvelles machines.

Microsoft lance également un «Surface Laptop SE» à 249 $ pour présenter le nouveau système d’exploitation, de nombreux OEM, notamment Acer, Asus, Dell, HP et Lenovo, se sont également inscrits et devraient lancer des ordinateurs portables basés sur Windows 11 SE dans les prochains mois. Le Surface Laptop SE lui-même sera disponible début 2022 sur certains marchés – l’Inde n’en fait pas partie.

Le Surface Laptop SE sera le Surface le plus abordable de Microsoft à ce jour, se situant sous le Surface Go le plus largement disponible. Fondamentalement, vous pouvez considérer cela comme une estimation « grossière » du type de matériel sur lequel Windows 11 SE fonctionnera (espérons-le assez bien) et du type de machines qu’il permettra à l’avenir. Nous envisageons un écran 16:9 de 11,6 pouces avec une résolution de 1366 x 768, un choix de processeurs Intel Celeron N4020 ou N4120 associés à 4 Go ou 8 Go de RAM et 64 Go ou 128 Go de stockage eMMC. L’ensemble est complété par un port USB-A, un port USB-C, un connecteur CC, une prise casque 3,5 mm et une caméra frontale de 1 mégapixel avec prise en charge 720p.

Bien qu’il soit censé fonctionner correctement avec les propres applications de Microsoft, la chose la plus notable – ou l’inconvénient selon la façon dont vous le voyez – à propos de Windows 11 SE est qu’il ne sera pas livré avec le Windows Store. Les applications tierces telles que Zoom et Chrome seront prises en charge, a confirmé Microsoft, mais la liste n’est pas très longue pour le moment. Il semble que les étudiants ne puissent pas non plus installer – à la volée – n’importe quelle application à la volée. Seuls leurs administrateurs informatiques le peuvent. L’une des raisons pour lesquelles Windows 10 S n’a pas réussi à briller était le manque d’applications, malgré le Windows Store.

Il y a d’autres changements. Par exemple, les applications seront configurées pour toujours s’ouvrir en plein écran dans Windows 11 SE. Les mises en page Snap, qui sont un grand booster de productivité sur Windows 11, ont été supprimées, peut-être pour plus de simplicité. La section Widgets dans la barre des tâches a été complètement supprimée, peut-être pour une expérience sans distraction et Microsoft vous permettra également d’ajouter des extensions Chrome au navigateur Edge signalant leur importance, en particulier dans les environnements scolaires – cela n’est pas disponible sur Windows 11. Windows 11 SE sauvegardera les documents sur OneDrive par défaut et inclura également la prise en charge hors ligne.

La nouvelle tentative de Microsoft de concurrencer Chrome OS et les Chromebooks intervient à un moment où la demande d’ordinateurs portables et de PC est à un niveau record. Google a l’avantage du précurseur, mais cela ne veut pas dire que la vision de Microsoft manque de potentiel. Quoi qu’il en soit, parce que ses dernières tentatives pour faire quelque chose comme ça ont été loin d’être parfaites, de nombreux critiques examineront Windows 11 SE – et le Surface Laptop SE – avec une pincée de pessimisme. Espérons que Microsoft leur prouvera le contraire.

