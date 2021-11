Microsoft Edge arrive officiellement sur Linux

04/11/21 à 10:44 CET

Microsoft a officiellement publié un navigateur Web pour Linux. Le géant du logiciel enfin a réussi à sortir sa première version stable d’Edge pour Linux. Le navigateur basé sur Chrome Il est disponible via le site Web de Microsoft (aux formats .deb et .rpm) ou via la ligne de commande à l’aide d’un gestionnaire de packages Linux.

La version Linux a été longue à venir. Microsoft teste la variante Edge sur ses canaux Dev et Beta depuis environ un an, et enfin cette version stable arrive plus de deux ans après les versions Mac et Windows. On ne sait pas ce qui a motivé l’attente, bien que Linux ait historiquement eu peu de part du marché des PC grand public, il a une base de fans incroyable.

Au sens strict, mis à part la compatibilité avec Internet Explorer, le service est exactement le même que sur les autres plateformes, ce qui en dit long sur les efforts de l’entreprise pour s’ouvrir davantage. On est loin de l’époque où Steve Ballmer, le successeur de Bill Gates, appelait Linux « cancer »..