Microsoft Edge disposera d’un «mode performance» pour optimiser l’utilisation de la RAM, du processeur et de la batterie | La technologie

Microsoft Edge vise à surpasser Google Chrome: le nouveau «mode performance» permet au navigateur de Microsoft d’optimiser l’utilisation de la RAM, du CPU et de la batterie.

Tous les navigateurs Web aspirent à consommer le minimum possible de ressources informatiques, car cela leur permet de fonctionner de manière plus fluide sur des ordinateurs aux ressources limitées et de ne pas interférer avec le fonctionnement d’autres applications et programmes.

Microsoft a beaucoup misé sur son navigateur Edge. Début 2020, ceux de Redmond ont décidé de se lancer dans l’utilisation de Chromium, le même moteur que Google Chrome, une étape qui a apporté des nouvelles intéressantes au navigateur officiel Windows 10 et qui lui a donné un coup de pouce important.

Au début de l’année, Edge a atteint 600 millions de clients, et selon les chiffres de StatCounter, aujourd’hui, c’est le troisième navigateur le plus utilisé dans Windows 10 avec une part de 3,45%, dans la foulée de Firefox avec 3,68%. Chrome continue de dominer incontestablement avec une part de 64,19%.

Ceux de Redmond continuent de travailler sur l’amélioration de leur navigateur et ont maintenant commencé à tester le nouveau “mode performance”. Cette nouvelle fonctionnalité aide optimiser la vitesse et la réactivité, ainsi que réduire l’utilisation de la RAM, du processeur et de la batterie sans affecter l’expérience globale.

Comme vous l’avez vu dans Windows Latest, la nouvelle fonctionnalité affecte les onglets en attente ou les onglets en veille, une fonction que Microsoft a publiée il y a quelques semaines pour éviter une consommation excessive de mémoire.

Cette fonctionnalité permet au navigateur de libérer automatiquement des ressources système pour les onglets inactifs après un délai défini par l’utilisateur, moment auquel ils passent en état de veille. En cas d’activation du “mode performance”, la durée de mise en veille des onglets inactifs sera verrouillée dans 5 minutes et ne pourra pas être modifiée.

Comme nous l’avons dit, pour le moment Le nouveau «mode performance» de Microsoft Edge est en phase de test, il n’est donc pas encore disponible dans la version stable et ne peut être activé que dans Microsoft Edge Canary 91.