Microsoft Edge obtient une version Extended Stable pour les utilisateurs averses au risque

Tester, déployer et maintenir une nouvelle version de navigateur toutes les quatre semaines peut être difficile pour les organisations, c’est pourquoi Microsoft lancera une nouvelle option de cycle de publication Extended Stable avec la sortie de la version 94 de Microsoft Edge.

Plus tôt cette année, le géant du logiciel a révélé qu’il passerait d’un cycle de publication de 6 semaines à un cycle de 4 semaines, tout comme Google l’a fait avec Chrome, ce qui est logique car les deux navigateurs sont construits sur Chromium.

Bien que les utilisateurs expérimentés et les développeurs aiment probablement tester les dernières fonctionnalités d’Edge, ce cycle de publication plus rapide a ajouté une complexité supplémentaire pour les entreprises qui gèrent des environnements complexes et ont besoin de plus de temps pour planifier et tester.

C’est pourquoi Microsoft a décidé d’autoriser les entreprises à opter pour un cycle de publication stable prolongé de 8 semaines une fois que Microsoft Edge 94 sera disponible en septembre.

Politique de cycle de vie de Microsoft Edge

Étant donné que les versions Edge ne sont pas liées aux principales versions de Windows, Microsoft met plus fréquemment à jour ses navigateurs avec de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux paramètres.

Dans un nouveau document de support, le géant du logiciel a expliqué qu’Edge suivra désormais sa politique de cycle de vie moderne qui couvre les produits et services qui sont entretenus et pris en charge en continu. Cela signifie que les mises à jour de sécurité et les mises à jour de services ne seront disponibles que sur la dernière version du canal stable et la dernière version du canal bêta à l’avenir.

Pour les organisations qui optent pour l’option de cycle de publication plus long de Microsoft pour Edge, cela signifie que l’entreprise ne rendra disponible le support assisté que pour les deux versions les plus récentes du canal Extended Stable. Par conséquent, la durée effective de l’assistance assistée pour une version du canal Extended Stable sera d’environ 16 semaines après l’arrivée d’Edge 94.

Il convient de noter que Microsoft Edge se met à jour automatiquement par défaut et Microsoft recommande cela comme la meilleure méthode pour recevoir les versions, quelle que soit l’option de cycle de publication choisie par les organisations.