Microsoft Edge, Safari et Firefox n’ont pas encore prévu de FLoC

Après que Google a commencé à déployer FLoC auprès de certains utilisateurs de Chrome en remplacement des cookies tiers, la technologie est devenue plutôt controversée. Microsoft Edge, Apple Safari et Mozilla Firefox ont confirmé qu’ils n’avaient pas l’intention d’adopter FLoC dans l’immédiat.

Google positionne FLoC, ou Federated Learning of Cohorts, comme une nouvelle norme pour le Web. C’est une idée à laquelle des entreprises axées sur la protection de la vie privée telles que Brave, Vivaldi et DuckDuckGo ont ouvertement discuté de leur opposition, qualifiant FLoC de «violation de la vie privée», même lorsque c’est exactement ce que la technologie essaie d’éviter.

Dans tous les cas, malgré la domination de Google Chrome sur le marché des navigateurs de bureau, il ne peut pas le faire seul. Avec Brave et Vivaldi hors de la table, que se passera-t-il avec Microsoft Edge, Apple Safari, Mozilla Firefox et Opera? Pour le moment, il semble qu’ils n’aient pas non plus l’intention d’adopter la technologie.

S’adressant à The Verge, les entreprises derrière Edge, Firefox et Opera ont déclaré qu’elles ne prévoyaient actuellement pas d’adopter FLoC. Microsoft a déclaré:

Nous croyons en un avenir où le Web peut offrir aux gens confidentialité, transparence et contrôle tout en soutenant des modèles commerciaux responsables pour créer un écosystème dynamique, ouvert et diversifié. Comme Google, nous prenons en charge des solutions qui donnent aux utilisateurs un consentement clair et ne contournent pas le choix des consommateurs. C’est également pourquoi nous ne prenons pas en charge les solutions qui exploitent les signaux d’identité des utilisateurs non consentis, tels que la prise d’empreintes digitales. L’industrie est en voyage et il y aura des propositions basées sur un navigateur qui ne nécessitent pas d’identifiants d’utilisateurs individuels et des propositions basées sur des identifiants basées sur le consentement et les relations de première partie. Nous continuerons d’explorer ces approches avec la communauté. Récemment, par exemple, nous avons eu le plaisir de présenter une approche possible, comme décrit dans notre proposition PARAKEET. Cette proposition n’est pas l’itération finale mais est un document évolutif.

Ce n’est en aucun cas une déclaration directe sur ce que l’avenir réserve à FLoC et Microsoft Edge, mais il ne semble pas que Microsoft soit encore un grand fan.

De plus, Mozilla a expliqué qu’il évalue des «propositions publicitaires préservant la confidentialité» pour Firefox, y compris FLoC, mais à ce stade, le navigateur n’apporte pas la nouvelle technologie à ses utilisateurs.

Nous évaluons actuellement de nombreuses propositions publicitaires préservant la confidentialité, y compris celles avancées par Google, mais nous n’avons pas l’intention de les mettre en œuvre pour le moment. Nous n’acceptons pas que l’industrie ait besoin de milliards de points de données sur les personnes, qui sont collectés et partagés à leur insu, pour diffuser des publicités pertinentes. C’est pourquoi nous avons implémenté la protection améliorée contre le pistage par défaut pour bloquer plus de dix milliards de trackers par jour et continuer à innover sur de nouvelles façons de protéger les utilisateurs de Firefox. La publicité et la confidentialité peuvent coexister. Et l’industrie de la publicité peut fonctionner différemment des années précédentes. Nous sommes impatients de jouer un rôle dans la recherche de solutions permettant de créer un meilleur Web.

Apple, en revanche, n’a pas publié de déclaration officielle sur sa position en faveur du support FLoC dans Safari. Un ingénieur WebKit chez Apple, John Wilander, a récemment abordé la controverse dans un tweet et a depuis également abordé d’autres aspects de la technologie. Sur la base de son tweet, il semble certainement qu’Apple n’ait pas l’intention d’adopter FLoC dans l’immédiat.

Nous n’avons pas dit que nous mettrions en œuvre et nous avons notre politique de prévention du suivi. C’est tout pour le moment. Les propositions de normes sérieuses méritent réflexion et j’apprécie Brave de partager les leurs. – John Wilander (@johnwilander) 12 avril 2021

Il est possible que ces trois navigateurs – Edge, Safari et Firefox – puissent adopter FLoC à temps, mais on ne sait pas exactement quel chemin va suivre l’initiative de Google dans les années à venir.

