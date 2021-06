Microsoft Edge surprend à nouveau en facilitant le partage des liens entre les appareils

23/06/2021 à 9h39 CEST

Microsoft a commencé à mettre en œuvre le dernière version publique d’Edge et comprend une fonctionnalité utile pour ceux qui utilisent le navigateur sur plusieurs appareils. Avec le partage d’onglets, vous pouvez commencer à lire une page Web sur votre ordinateur personnel, puis l’envoyer sur votre ordinateur portable ou votre smartphone d’un simple clic.

La fonction a eu un premier test avec de bons résultats en avril et maintenant est disponible sur certains appareils Windows et macOS. Une fois que vous avez accès à la fonctionnalité, vous verrez une nouvelle icône d’ordinateur portable et de smartphone dans la barre d’adresse. Appuyez dessus pour afficher une liste d’appareils sur lesquels Edge est installé et sur lesquels vous êtes connecté au même compte Microsoft.

Sur Android et iOS, tout lien que vous envoyez apparaîtra dans un message accessible via la barre de notification. Sous Windows, dans cmabio, ils apparaîtront dans l’Action Center. Pour le moment, il semble que la fonction soit encore en cours de polissage pour en tirer plus de performances.

En effet, pour en profiter sur un appareil mobile, vous devrez installer la version Canary d’Edge sur votre téléphone. C’est-à-dire que les versions candidates seront publiées dans le monde entier. Il semble également que Microsoft le déploie lentement pour les utilisateurs de Windows et macOS.