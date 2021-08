Microsoft embauche l’ancien chef de produit Uber, Manik Gupta, pour créer des « expériences de consommation de classe mondiale »

in

Manik Gupta. (Photo LinkedIn)

Manik Gupta, un investisseur et conseiller en démarrage qui travaillait auparavant comme chef de produit chez Uber et chef de produit Google, a rejoint Microsoft en tant que vice-président d’entreprise pour Teams Consumer, Skype et GroupMe.

Gupta supervisera la « stratégie, la vision et l’exécution des consommateurs de bout en bout », a déclaré Jeff Teper, vice-président de Microsoft 365, dans une note aux employés annonçant l’embauche. Teper a déclaré que l’expérience de Gupta “sera inestimable pour nous en créant des expériences de consommation de classe mondiale dans l’ensemble de Microsoft”.

L’embauche signale un regain d’intérêt pour les technologies grand public chez Microsoft, qui a connu une renaissance sous la direction du PDG Satya Nadella en se concentrant sur ses racines dans la technologie d’entreprise, les logiciels de productivité et les outils de développement tout en transférant son entreprise et sa clientèle vers le cloud.

Bienvenue Manik, je suis ravi de vous compter parmi nous et j’attends avec impatience l’impact que vous aurez. – Satya Nadella (@satyanadella) 17 août 2021

Il a supervisé plus de 1 000 personnes chez Uber dans des équipes telles que Product Management et Data Science au cours de son passage de 4 ans chez le géant des transports. Il a passé plus de sept ans chez Google et était chef de produit pour Google Maps.

Gupta a également fondé une startup de commerce électronique à Singapour appelée BuyItTogether.co plus tôt dans sa carrière, et est actuellement investisseur et conseiller pour les startups en démarrage.

Il devrait commencer chez Microsoft le 30 août, basé dans la région de la baie et relevant de Teper. Rohit Wad, vice-président de l’entreprise, relèvera désormais de Gupta et supervisera l’ingénierie pour Teams Consumer, Skype et GroupMe.

Microsoft Teams, le logiciel de collaboration lancé en 2017, s’est considérablement développé pendant la pandémie. Il compte désormais 250 millions d’utilisateurs actifs par mois, contre 145 millions en avril.