Microsoft embauche un vétéran des produits Google et Facebook, créant ainsi un groupe de consommateurs « Teams for Life »

Amit Fulay

Microsoft a procédé à une autre embauche clé pour un nouveau groupe de technologie grand public, en ajoutant l’ancien chef de produit Facebook et Google, Amit Fulay, au poste de vice-président des produits.

Fulay travaillera sur l’initiative connue en interne sous le nom de « Teams for Life » ou TfL, cherchant à étendre la portée de la plate-forme de communication et de collaboration de l’entreprise.

Basé dans la région de Seattle, il rendra compte à Manik Gupta, l’ancien chef de produit d’Uber, qui a récemment rejoint Microsoft en tant que vice-président d’entreprise à la tête de ses équipes Consumer, Skype et GroupMe.

Dans une note interne annonçant l’embauche, Gupta a déclaré que l’expérience de Fulay dans la création de produits de communication et de réseaux sociaux chez Google et Facebook “sera inestimable pour nous pour créer un produit TfL de classe mondiale et dynamiser notre réflexion axée sur le consommateur à travers l’ensemble de Microsoft”.

Fulay a commencé sa carrière chez Microsoft en 2007, tout droit sorti de l’université, et il a déclaré dans la note interne que le nouveau rôle “ressemble à une sorte de retour aux sources”.

“J’ai admiré la transformation culturelle que Microsoft a subie au cours des dernières années, et je pense que Teams a un grand potentiel pour changer la façon dont les gens se connectent et communiquent”, a déclaré Fulay dans le mémo interne.

Lui et Gupta ont travaillé ensemble auparavant chez Google, où Fulay a dirigé l’équipe de communication en temps réel et a cofondé Google Hangouts, Duo et Allo. Plus récemment, Fulay a dirigé l’équipe produit du fil d’actualité Facebook.

Microsoft Teams, le logiciel de collaboration lancé en 2017, s’est considérablement développé pendant la pandémie. Il compte désormais 250 millions d’utilisateurs actifs par mois, contre 145 millions en avril. L’année dernière, la société a commencé à publier de nouvelles fonctionnalités Teams conçues pour les familles.