Microsoft en impasse avec Amazon à propos d’une grosse embauche, nomme Charlie Bell à la tête d’un nouveau groupe de sécurité « audacieux »

Charlie Bell (Photo LinkedIn)

Microsoft a confirmé avoir embauché le leader de longue date d’Amazon Web Services, Charlie Bell, pour diriger une organisation d’ingénierie nouvellement formée pour résoudre les problèmes de cybersécurité et connexes, mais a déclaré qu’il n’avait jusqu’à présent pas été en mesure de parvenir à un accord avec Amazon sur le contrat de non-concurrence de Bell avec la société. .

“Nous pensons que le nouveau rôle de Charlie Bell peut contribuer à faire progresser la cybersécurité pour le pays et le secteur technologique dans son ensemble, et nous nous engageons à poursuivre nos discussions constructives avec Amazon”, a déclaré Frank Shaw, vice-président des communications de Microsoft, dans un communiqué mercredi. Matin. « Nous sommes sensibles à l’importance de résoudre ces problèmes ensemble, comme nous l’avons fait lorsque cinq dirigeants récents de Microsoft ont déménagé à travers la ville pour travailler pour Amazon. »

. a contacté Amazon pour commentaires.

Dans une note aux employés, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré que Bell « assumera ses fonctions une fois qu’une résolution sera trouvée avec son ancien employeur ».

« Charlie est un leader technologique respecté qui a fait ses preuves dans la création de plates-formes de classe mondiale », a écrit Nadella dans le mémo. « Le prochain grand défi pour notre entreprise et notre industrie est de sécuriser les plateformes, les appareils et les clouds technologiques numériques dans les environnements hétérogènes de nos clients. C’est une ambition audacieuse que nous poursuivons et c’est ce qui a attiré Charlie vers Microsoft.

Bell a décrit le groupe et ses motivations plus en détail dans un article sur LinkedIn :

Je suis ravi de rejoindre Microsoft pour relever l’un des plus grands défis de notre époque, à la tête d’une nouvelle organisation d’ingénierie : sécurité, conformité, identité et gestion. Alors que les services numériques font désormais partie intégrante de nos vies, nous dépassons notre capacité à assurer la sécurité et la sûreté. Il est constamment mis en évidence dans les gros titres que nous voyons tous les jours : fraude, vol, attaques de ransomware, exposition publique de données privées et même attaques contre l’infrastructure physique. Cela a pesé sur mon esprit et la meilleure façon que je peux penser pour le décrire est le «médiévisme numérique», où les organisations et les individus dépendent chacun des murs de leurs châteaux et de la force de leurs citoyens contre les mauvais acteurs qui peuvent simplement se retirer dans leur propre château avec le butin d’une attaque. Nous voulons tous un monde où la sécurité est un invariant, quelque chose qui est toujours vrai, et nous pouvons constamment prouver que nous l’avons fait. Nous voulons tous la civilisation numérique. Je pense que Microsoft est la seule entreprise en mesure de fournir cela et je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l’idée de travailler avec cette équipe talentueuse pour rendre le monde plus sûr pour chaque personne et organisation de la planète.

Bell a travaillé chez Amazon pendant plus de 23 ans, dont les 15 dernières années en tant que cadre supérieur de l’unité cloud de l’entreprise, relevant d’Andy Jassy, ​​le nouveau PDG d’Amazon, dans le rôle précédent de Jassy en tant que PDG d’AWS. En tant que vice-président senior d’AWS, le rôle de Bell incluait une large supervision des services AWS, y compris la définition des produits, la tarification, le développement de logiciels et les opérations.

La nouvelle de son départ d’Amazon est apparue pour la première fois en août, suivie d’informations deux semaines plus tard selon lesquelles il avait assumé un rôle non spécifié chez Microsoft. Jusqu’à présent, cependant, Microsoft n’avait pas confirmé avoir embauché Bell ni donné de détails sur la nature de son nouveau rôle.

Bell avait été considéré comme un candidat pour remplacer Jassy en tant que PDG d’AWS, mais ce rôle est allé à Adam Selipsky, l’ancien PDG de Tableau Software à Seattle, qui a rejoint Amazon pour succéder à Jassy en tant que cadre supérieur d’AWS.

Les accords de non-concurrence, qui ont été rendus pratiquement inapplicables en Californie, sont toujours autorisés dans l’État de Washington. Cependant, en vertu d’une loi de l’État adoptée en 2019, ils ne peuvent pas être appliqués aux employés qui gagnent moins de 100 000 $, et ils ne peuvent pas couvrir une période de plus de 18 mois, entre autres restrictions.

La déconnexion entre la loi californienne et celle de l’État de Washington sur la non-concurrence a été l’un des facteurs ayant contribué aux différends entre Amazon et Google, par exemple, lorsque des dirigeants ont quitté la société basée à Seattle pour rejoindre la division cloud de Google. Certaines personnes dans la communauté technologique de Seattle pensaient que Microsoft et Amazon seraient en mesure de s’entendre relativement facilement sur le nouveau rôle de Bell, étant donné le nombre de dirigeants de Microsoft allant chez Amazon et le fait que les deux sociétés sont soumises à la loi de l’État de Washington.

Les principaux dirigeants qui sont passés de Microsoft à des postes similaires chez Amazon au cours des dernières années incluent Ian Wilson, vice-président des ressources humaines pour AWS ; David Treadwell, vice-président senior des services de commerce électronique pour Amazon, et Shawn Bice, qui a quitté Microsoft en 2016 pour devenir vice-président des bases de données AWS avant de partir pour devenir président des produits et de la technologie pour Splunk plus tôt cette année.

Un cadre ayant une expérience dans les deux sociétés a déclaré que cela équivaudrait à une “destruction mutuellement assurée”, se référant à un principe commun de dissuasion nucléaire, si Amazon s’opposait agressivement au nouveau rôle de Bell pour Microsoft, étant donné la probabilité que Microsoft se sente obligé de répondre en genre la prochaine fois qu’un de ses cadres supérieurs partira pour Amazon, ce qui est plus courant.

Mercredi matin, les dossiers n’indiquaient aucun procès intenté à ce sujet devant la Cour supérieure du comté de King à Seattle, qui est le lieu typique de tels litiges.