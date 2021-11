Microsoft envoie des cartes-cadeaux de 100 $

Chaque jour, des escrocs et des bots inondent nos comptes de messagerie de spam et de fausses offres. Nous serions tous millionnaires si chaque récompense reçue par nos e-mails était réelle. Malheureusement, ce n’est pas le cas et vous devez toujours être prudent lorsque vous ouvrez des e-mails provenant d’expéditeurs que vous ne reconnaissez pas. Mais de temps en temps, une vraie offre arrive. Comme l’a noté Wario64 sur Twitter cette semaine, Microsoft a commencé à envoyer des cartes-cadeaux dans des e-mails pour le Microsoft Store d’une valeur allant jusqu’à 100 $ à des utilisateurs aléatoires.

Microsoft envoie des cartes-cadeaux gratuites à son magasin

Mon premier réflexe a été de soupçonner une arnaque géniale. Après tout, selon mon dossier de courrier indésirable, quelqu’un a déjà déposé plus de 3 000 $ sur mon compte bancaire deux fois aujourd’hui. Mais ce n’est pas du spam. Cette offre est réelle. Des dizaines d’utilisateurs de Twitter ont maintenant répondu au tweet de Wario64 avec des captures d’écran des e-mails qu’ils ont reçus. Voici à quoi ressemblera l’e-mail du Microsoft Store dans votre boîte de réception :

Vérifiez vos e-mails : Microsoft Store envoie des e-mails à des utilisateurs aléatoires avec une carte-cadeau jusqu’à 100 $. Titre du sujet : « Voici 100 $ pour commencer vos achats des Fêtes » pic.twitter.com/mHzICdKUJy – Wario64 (@Wario64) 10 novembre 2021

Il ne semble pas y avoir de conditions attachées à cette offre. Vous n’avez pas besoin de remplir un sondage ou de passer un test. Cliquez simplement sur le bouton dans l’e-mail et échangez votre carte-cadeau Microsoft Store de 100 $.

La mauvaise nouvelle est que tout le monde ne recevra pas une carte-cadeau de 100 $. Microsoft a envoyé 10 $ à certains utilisateurs à la place, et d’autres n’ont reçu qu’une publicité pour le Microsoft Store. Pour autant que nous puissions en juger, il n’y a pas de rime ni de raison pour savoir qui obtient quoi. C’est peut-être même complètement aléatoire.

Si vous faites partie des utilisateurs chanceux qui ont reçu une carte-cadeau, vous pouvez faire beaucoup de choses avec 100 $ sur le Microsoft Store. Le meilleur endroit pour commencer est probablement la page des offres, où vous pouvez trouver tout ce que Microsoft a en vente. Peut-être avez-vous besoin d’un ordinateur portable, d’un casque de jeu ou d’une souris. Ou peut-être cherchez-vous à faire le plein de jeux Xbox avant les fêtes de fin d’année. Forza Horizon 5 et Call of Duty : Vanguard viennent de sortir ce mois-ci. Vous en attrapez au moins un avec vos 100 $.