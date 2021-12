Microsoft essaie d’arrêter le téléchargement de Google Chrome avec des fenêtres contextuelles Windows

Microsoft ne reculera devant rien pour donner au navigateur Edge une chance de se battre. La part de marché d’Internet Explorer a considérablement chuté au cours de la dernière demi-décennie alors que Chrome, Firefox et Safari prenaient de l’importance. Microsoft a remplacé IE par son nouveau navigateur, Edge, en 2015. Quelques années plus tard, Microsoft a refait Edge sur la base de code Chromium de Google. Edge est désormais le navigateur par défaut sur Windows 10 et Windows 11, et a pratiquement doublé sa part de marché au cours de la dernière année. Mais Microsoft n’est pas satisfait, c’est pourquoi les utilisateurs de Windows voient maintenant des invites les avertissant de ne pas télécharger Chrome.

Nouvelles invites de Microsoft : ne téléchargez pas Chrome

Dans un acte de désespoir, les utilisateurs de Windows 10 et Windows 11 verront désormais des fenêtres contextuelles lorsqu’ils essaieront de télécharger Chrome tout en utilisant Edge. Si vous recherchez « Téléchargement Chrome » ou quelque chose de similaire dans Bing, vous verrez une énorme bannière indiquant : « Il n’est pas nécessaire de télécharger un nouveau navigateur Web. » Il indique que vous devez utiliser Edge pour une « expérience Web rapide, sécurisée et moderne » qui peut en quelque sorte vous faire économiser du temps et de l’argent. Bing est le moteur de recherche de Microsoft, c’est donc quelque peu compréhensible.

Mais les invites les plus flagrantes commencent lorsque vous accédez à la page de téléchargement de Chrome.

Microsoft propose désormais des fenêtres contextuelles aux utilisateurs de Windows 10 et 11 pour les empêcher de télécharger Chrome. Voici quelques-unes des invites que vous pouvez voir dans le navigateur Edge :

Microsoft utilise la même technologie que Chrome, avec la confiance supplémentaire de Microsoft. « Je déteste économiser de l’argent », n’a jamais dit personne. Microsoft Edge est le meilleur navigateur pour les achats en ligne. Ce navigateur est tellement 2008 ! Savez-vous quoi de neuf? Microsoft Edge.

Comme le note The Verge, Edge rend ces invites nativement. Ils ne ressemblent pas tout à fait aux notifications que vous pouvez voir sur d’autres sites Web. Microsoft a conçu ces fenêtres contextuelles à la main pour essayer d’empêcher autant d’utilisateurs de Windows 10 et Windows 11 que possible de télécharger Chrome.

C’est une chose de tenter les utilisateurs avec un nouveau service lorsqu’ils utilisent déjà l’un de vos services. Par exemple, Google essaiera de vous faire passer à Chrome lorsque vous ouvrez Gmail dans un autre navigateur. Mais envoyer aux utilisateurs des fenêtres contextuelles sur vos produits sur des sites tiers est dépassé.

Windows 11 annule le changement de navigateur par défaut

Microsoft doit maintenant savoir à quel point les utilisateurs de Windows détestent tous les choix étranges et intrusifs qu’il fait. Heureusement, même lorsqu’il ne parvient pas à apprendre cette leçon dans une situation, il s’adapte dans une autre.

Sous Windows 10, changer le navigateur par défaut était facile. Vous pouvez simplement choisir le navigateur dans un menu et chaque lien sur lequel vous cliquez ouvrira ce navigateur au lieu d’Edge.

Microsoft a inutilement compliqué ce processus dans Windows 11. Dans son nouveau système d’exploitation, si les utilisateurs oublient de cocher la case « toujours utiliser cette application » lors de l’ouverture d’un nouveau navigateur pour la première fois, ils devraient modifier chacune des extensions de fichier individuelles. Maintenant, comme l’a remarqué l’ingénieur Rafael Rivera, Microsoft ajoute un seul bouton pour changer de navigateur par défaut.

Windows build 22509 a un nouveau navigateur [Set default] bouton. pic.twitter.com/kRDFPKfJMv – Rafael Rivera (@WithinRafael) 1er décembre 2021

« Dans la version 22509 de Windows 11 Insider Preview publiée sur Dev Channel mercredi, nous avons simplifié la possibilité pour un Windows Insider de définir le« navigateur par défaut »pour les applications qui s’enregistrent pour HTTP :, HTTPS :, .HTM et .HTML, » Aaron Woodman, vice-président du marketing Windows, a déclaré à The Verge. « Grâce au programme Windows Insider, vous continuerez à nous voir essayer de nouvelles choses en fonction des commentaires et des tests des clients. »