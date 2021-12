Microsoft essaie de nous « gâcher » pour que nous n’installions pas Chrome sur Windows | La technologie

C’est la nouvelle stratégie de persuasion que Microsoft utilise pour vous convaincre de ne pas télécharger un autre navigateur et d’utiliser uniquement Edge.

Microsoft fait un effort supplémentaire pour qu’un grand groupe d’utilisateurs bascule vers le navigateur Edge, et pour cela il utilise différentes stratégies, contraires à l’éthique, pour tenter de persuader et convaincre l’utilisateur d’utiliser son navigateur, qui vient par défaut dans Windows 10 et Windows 11.

Peut-être dans l’idée d’essayer de gagner des parts de marché, Microsoft persuade les utilisateurs qui utilisent Edge mais qui souhaitent télécharger Chrome de ne pas franchir cette étape.

Et maintenant que le support Neowin avance, lorsque vous essayez de télécharger Chrome depuis Edge, Microsoft lance une série de fenêtres pop-up dans la partie supérieure droite de l’interface où il essaie de persuader l’utilisateur de ne pas télécharger le navigateur Google.

Dans l’un des exemples de ces messages, vous pouvez lire que « Edge utilise la même technologie que Chrome » mais en ajoutant « avec la confiance supplémentaire de Microsoft », donnant ainsi une valeur ajoutée.

Dans un autre message, nous pouvons voir qu’Edge afficherait également une autre fenêtre, cette fois avec un ton humoristique, où vous pouvez lire que « ce navigateur date de 2008 » (en référence à Chrome).

Cependant, ces pratiques sont également utilisés par Google lorsque nous naviguons dans Chrome et pourtant ce ne serait pas la première fois que Google lance également une autre fenêtre pop-up dans votre navigateur lorsque vous essayez d’en installer une autre de la concurrence comme Firefox ou Edge lui-même.

Lors de nos tests, aucune de ces vitrines persuasives n’est apparue, il semble donc qu’elles ne visent qu’une niche de marché bien particulière.

Mais gratter même une part de marché de 1% dans les navigateurs représente des millions d’appareils dans le monde, donc tout type de stratégie peut être valide.