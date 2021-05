Microsoft est aux prises avec les retombées de l’affaire Bill Gates dans une rupture sans précédent avec son passé

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella. (Photo de fichier .)

Depuis qu’il est devenu PDG de Microsoft, Satya Nadella a défendu un état d’esprit de croissance, poussant l’entreprise à évoluer continuellement et à apprendre des autres et de son propre passé. Maintenant, la personne la plus associée à ce passé met cet état d’esprit à l’épreuve.

Bill Gates. (Photo de John Keatley)

Dans une interview sur CNBC vendredi matin, l’animateur Jon Fortt a demandé à Nadella d’aborder la question de l’affaire reconnue de Bill Gates en 2000 avec un employé de Microsoft, l’une des nombreuses révélations qui ont émergé à la suite de la scission du cofondateur de Microsoft avec Melinda Gates. .

«Le Microsoft de 2021 est très différent du Microsoft de 2000», a déclaré Nadella. «Pour moi et pour tout le monde chez Microsoft, notre concentration sur notre culture, notre diversité, notre inclusion, et en particulier l’expérience quotidienne de nos employés, est extrêmement importante. C’est une énorme priorité. Et pas seulement au sens abstrait. Il s’agit de l’expérience vécue. Il s’agit de pouvoir affronter chaque jour votre état d’esprit fixe afin que nous puissions nous améliorer. »

Il a ajouté: «Dans l’ensemble, la dynamique du pouvoir sur le lieu de travail ne peut pas être abusée sous quelque forme que ce soit, et le plus important est que nous nous assurions que tout le monde soit à l’aise pour pouvoir soulever les problèmes qu’il voit, et pour nous pour pouvoir l’enquêter de manière approfondie. »

La nécessité pour Nadella de faire une telle déclaration illustre la situation extraordinaire que Gates a créée pour l’entreprise qu’il a créée avec Paul Allen en 1975.

D’un point de vue pratique, la conférence des développeurs Build de Microsoft débutera demain, et le problème risquait de devenir une distraction dans les entretiens avec la presse si Nadella ne l’avait pas abordé à l’avance.

Microsoft a précédemment publié cette déclaration lorsque le Wall Street Journal a rendu compte de la relation.

«Microsoft a été préoccupé au cours du second semestre de 2019 selon lequel Bill Gates a cherché à entamer une relation intime avec un employé de l’entreprise en 2000. Un comité du conseil d’administration a examiné le problème, aidé par un cabinet d’avocats externe, pour mener une enquête approfondie. . Tout au long de l’enquête, Microsoft a fourni un soutien complet à l’employé qui a soulevé le problème. »

Le Wall Street Journal a rapporté dans son article du 16 mai que le conseil d’administration de Microsoft «avait décidé que Bill Gates devait démissionner de son conseil d’administration en 2020 alors qu’il poursuivait une enquête sur la relation amoureuse antérieure du milliardaire avec une employée de Microsoft, jugée inappropriée.

Au moment de sa démission des conseils d’administration de Microsoft et de Berkshire Hathaway en mars 2020, Gates a déclaré qu’il souhaitait consacrer plus de temps à son travail par le biais de la Fondation Bill & Melinda Gates. Un porte-parole de Gates a précédemment reconnu l’affaire mais a contesté le rapport du WSJ selon lequel le départ était lié.