Microsoft est enthousiasmé par l’arrivée de Solitaire dans le Game Pass

Solitaire arrive sur Xbox Game Pass – plus précisément, les abonnés pourront mettre la main sur l’édition premium et sans publicité de la Microsoft Solitaire Collection gratuitement. L’annonce sur Twitter était accompagnée d’un gif épique et impressionnant, avec des explosions, du battage publicitaire et du texte arc-en-ciel stroboscopique dans la police préférée au monde, Comic Sans.

La seule chose qui manque vraiment au gif est la célébration emblématique des rebonds de cartes, bien que Microsoft veuille peut-être que vous gagniez vous-même ce visuel.

Le gif présente la collection Solitaire comme le “jeu vidéo le plus joué de l’histoire”, bien que cette réalisation soit grandement facilitée par le fait que le jeu est emballé par défaut sur toutes les machines fonctionnant sous Windows. En fait, tout le monde n’est pas ravi de l’annonce du Game Pass, étant donné que de nombreux joueurs de solitaire à la fois hardcore et occasionnels se souviennent d’un jour où le jeu était gratuit (et sans publicité) sur tous les PC Windows.

La version premium de Microsoft Solitaire Collection a suscité une certaine controverse lors de son introduction avec Windows 10 en 2015, en raison de l’ajout d’annonces intrusives sur toute la fenêtre à la version gratuite du jeu. Désormais, les abonnés au Game Pass peuvent contourner les publicités et déverrouiller les fonctionnalités premium supplémentaires dans le cadre de leurs abonnements existants, mais de nombreux joueurs pensent toujours clairement que Solitaire aurait dû rester gratuit et sans publicité pour tous les utilisateurs.

