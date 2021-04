Microsoft est sur le point d’atteindre le cap de la capitalisation boursière de 2000 milliards de dollars après le rapport sur les résultats de cette semaine

Jour 2 du . Summit 2017 au Sheraton Seattle le mercredi 11 octobre 2017 (Photo de Dan DeLong pour .)

Le club à 2 billions de dollars: Microsoft pourrait bientôt rejoindre Apple et Saudi Aramco parmi des entreprises évaluées à plus de 2 billions de dollars. Le géant de la technologie de Redmond, Washington publie ses résultats pour le trimestre de mars mardi après-midi. Sa capitalisation boursière est actuellement de 1,97 dollar; les actions ont augmenté de 20% cette année.

À quoi s’attendre: Les analystes estiment un chiffre d’affaires trimestriel de 41 milliards de dollars, contre 35 milliards de dollars il y a un an, et un bénéfice par action de 1,78 dollar, contre 1,40 dollar. Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities, s’attend à ce que Microsoft batte ces chiffres à mesure que de plus en plus de charges de travail d’entreprise migrent vers le cloud, en partie grâce à l’accélération de l’adoption d’Azure en raison de la pandémie.

«Nous pensons que la dynamique cloud d’Azure en est encore à ses débuts au sein de l’énorme base installée de l’entreprise et que la transition Office 365 pour les consommateurs et les entreprises offre des perspectives de croissance au cours des prochaines années.» Ives a écrit dans un rapport.

Un autre quartier chargé: Microsoft a conclu un accord de 21,8 milliards de dollars avec l’armée américaine pour fabriquer des casques de réalité mixte de type HoloLens pour les soldats; a annoncé son intention de rouvrir son campus du siège; a ajouté diverses fonctionnalités à son logiciel de collaboration Teams; a finalisé son acquisition de 7,5 milliards de dollars de ZeniMax Media; et aurait poursuivi l’acquisition de Pinterest et Discord. Plus tôt ce mois-ci, la société a annoncé son acquisition de Nuance Communications pour 19,7 milliards de dollars.

Aller plus loin: Plus tôt cette année, nous avons accueilli l’observateur Microsoft Mary Jo Foley, qui écrit le blog All About Microsoft pour ZDNet, sur un épisode de podcast . pour discuter de l’état de Microsoft et de son avenir. Foley a souligné la sécurité et l’intelligence artificielle comme deux secteurs clés de l’entreprise. Elle considère également les équipes comme un autre grand domaine d’opportunité. Écoutez l’épisode complet ici.