Microsoft et Amazon parviennent à une trêve permettant à l’ancien cadre d’AWS Charlie Bell de prendre ses nouvelles fonctions

Charlie Bell (Photo LinkedIn)

Microsoft et Amazon ont conclu un accord qui ouvre la voie à Charlie Bell, cadre de longue date d’Amazon Web Services, pour qu’il commence son nouveau travail à la tête d’une nouvelle organisation d’ingénierie en cybersécurité au sein de la société de technologie de Redmond.

La percée met fin à une impasse qui a duré plusieurs semaines, évitant une bataille judiciaire sur les termes de l’accord de non-concurrence de Bell avec Amazon.

« Après des discussions constructives avec Amazon, Charle Bell a commencé son nouveau rôle le 11 octobre, axé sur l’avancement des capacités de cybersécurité qui profiteront au secteur de la technologie et à l’économie en général », a déclaré Frank Shaw, vice-président des communications de Microsoft, répondant à une demande de . lundi.

Nous avons contacté Amazon pour commenter la situation.

Bell, membre de l’équipe de direction d’Amazon et pilier de longue date de l’activité cloud de l’entreprise, a quitté la société de Seattle en août après plus de 23 ans. Cette nouvelle a été suivie deux semaines plus tard par des informations selon lesquelles il avait assumé un rôle non spécifié chez Microsoft

Microsoft a confirmé plus tard en septembre avoir embauché Bell pour diriger un nouveau groupe Sécurité, conformité, identité et gestion qui rassemble plusieurs de ses équipes existantes dans ces domaines dans le cadre d’une initiative plus large. Dans une note adressée aux employés à l’époque, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré que Bell « assumerait ses fonctions une fois qu’une résolution serait trouvée avec son ancien employeur ».

À l’époque, Microsoft a cité ses propres efforts pour parvenir à des résolutions similaires avec Amazon lorsque les dirigeants de Microsoft ont quitté le navire pour Amazon dans le passé. Amazon s’est montré plus agressif dans l’application des accords de non-concurrence ces dernières années, traduisant en justice certains anciens dirigeants lorsqu’ils ont quitté le navire pour des concurrents tels que Google.

Bell avait été considéré comme un candidat pour remplacer Andy Jassy en tant que PDG d’AWS après que Jassy a été nommé PDG d’Amazon. Cependant, le rôle principal d’AWS est allé à Adam Selipsky, l’ancien PDG de Tableau Software à Seattle, qui a rejoint Amazon pour devenir PDG d’AWS.

Les accords de non-concurrence, qui ont été rendus pratiquement inapplicables en Californie, sont toujours autorisés dans l’État de Washington. Cependant, en vertu d’une loi de l’État adoptée en 2019, ils ne peuvent pas être appliqués aux employés qui gagnent moins de 100 000 $, et ils ne peuvent pas couvrir une période de plus de 18 mois, entre autres restrictions.