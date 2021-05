Microsoft et Ball utilisent le cloud pour accélérer le flux de données Space Force

La conception d’un artiste montre le satellite LEO de la phase 1 de Télésat en orbite. (Illustration Télésat)

Comment les planificateurs du Pentagone vont-ils gérer les torrents de données qui devraient pleuvoir d’une constellation de satellites surveillant les points chauds depuis une orbite terrestre basse?

Microsoft et Ball Aerospace affirment avoir démontré que le cloud peut le gérer – et pas seulement le gérer, mais traiter plusieurs flux de données satellites cinq fois plus rapidement que la vitesse cible du Pentagone.

La démonstration d’un système prototype a été menée cette année pour l’Unité d’innovation de défense du Pentagone en soutien au Bureau du programme d’opérations inter-réseaux spatiales commercialement augmentées, ou CASINO, qui est sous l’égide du Space and Missile Systems Center de l’US Space Force.

Aux fins du test, Télésat a donné accès à son réseau de satellites en orbite terrestre basse. Ball Aerospace a fourni l’architecture événementielle pour traiter les données transmises depuis l’espace. Et Microsoft Azure a fourni la puissance de feu du cloud computing pour traiter les données et extraire des informations.

Le satellite de Télésat a envoyé jusqu’à 20 flux distincts de lectures de capteurs infrarouges persistants aériens simulés, également connus sous le nom d’OPIR. De tels flux de données pourraient être cruciaux pour détecter et contrer les menaces de missiles – mais le traitement du flot de données n’est pas une tâche facile.

«Ce prototype a prouvé que l’orbite terrestre basse est une capacité viable pour la Force spatiale, travaillant avec le nuage. Par rapport aux objectifs du programme définis par la DIU, le traitement au sol avec les données spatiales est environ cinq fois plus rapide avec le cloud Azure », a déclaré à . Tom Keane, vice-président d’entreprise d’Azure Global.

«Nous pensons que c’est un gros problème», a déclaré Keane.

L’équipe a pu transmettre des données OPIR via les satellites de Télésat à Azure dans le centre de données ainsi que directement à un véhicule tactique équipé d’un appareil Azure Stack Edge. «Cela apporte la possibilité d’avoir une connectivité satellite sur un véhicule, ou même sur quelque chose qui bouge, comme un avion en vol», a déclaré Keane.

La démonstration du traitement des données Microsoft-Ball a montré que les données satellitaires pouvaient être reliées en aval et traitées sur un véhicule tactique. (Photo Microsoft)

Steve Smith, vice-président et directeur général de Ball Aerospace pour les solutions d’ingénierie des systèmes, a déclaré que le système pourrait ouvrir de nouvelles frontières pour les applications satellitaires liées à la défense.

«Nous travaillons dans le domaine de la transformation au sol depuis 30 ans, et donc cette idée de ne pas avoir à construire de bâtiment, de ne pas avoir à transporter un tas de transformateurs, et de ne pas avoir à transporter un tas de stockage, et d’avoir que ce soit votre système au sol… la capacité de s’en éloigner est passionnante », a déclaré Smith. «Le cloud devient votre système au sol.»

En ce qui concerne la capacité de Microsoft à gérer le big data des satellites, CASINO n’est pas le seul jeu en ville.

L’Agence des projets de recherche avancée de défense du Pentagone a un programme appelé Blackjack qui vise à développer une constellation de satellites à large bande en orbite terrestre basse pour des applications de défense. Microsoft fait partie d’une équipe qui travaille sur le système de gestion de mission pour les satellites Blackjack, connu sous le nom de Pit Boss.

«Je pense qu’il est juste de dire que nous continuons à travailler avec nos partenaires pour gagner plus d’affaires et pour concourir pour les affaires», a déclaré Keane.

Keane a ajouté que les connaissances acquises grâce au projet CASINO pourraient également alimenter des entreprises commerciales, y compris le partenariat de Microsoft Azure avec SpaceX et son réseau haut débit par satellite Starlink.

«Le travail que nous faisons ici, l’expérimentation, le travail avec les clients s’applique absolument aux partenariats que nous avons ailleurs dans l’espace, comme le partenariat Starlink», a-t-il déclaré. «En fait, nous avons démontré à partir d’une cellule en mouvement, à l’aide d’une antenne Ball, en utilisant le réseau Starlink pour parler dans Azure. Nous avons donc utilisé les capacités du cloud Azure sur une cellule en vol, avec Ball. »

Keane a déclaré que les prochaines étapes se concentreront sur des moyens innovants de transformer les données satellitaires en informations approfondies – sur le champ de bataille ou au bureau. «Alors que nous cherchons à faire des choses avec ces données, avec une intelligence augmentée, avec des analyses prédictives… les possibilités y deviennent presque infinies», a-t-il déclaré.