Microsoft et LinkedIn déploient davantage d’initiatives pour aider les gens à développer leurs compétences et à trouver un emploi

Naria Santa Lucia, responsable de l’inclusion numérique et de l’engagement communautaire de Microsoft chez MS Philanthropies, et Ryan Roslansky, PDG de LinkedIn. (Photos via LinkedIn)

Plus de 30 millions de personnes dans le monde ont utilisé des cours d’apprentissage en ligne gratuits de Microsoft et de ses filiales LinkedIn et GitHub pour renforcer leurs compétences en milieu de travail pendant la pandémie COVID-19.

Mardi, Microsoft a annoncé des initiatives supplémentaires liées à l’emploi, y compris des programmes destinés à aider 250 000 entreprises à recruter des candidats sur la base des compétences. Cela comprend un programme appelé Skills Path qui vise à aider les employeurs – notamment Gap, Taskrabbit, Ralph Lauren et Wayfair, qui participent au projet pilote – à évaluer les candidats en fonction de leurs compétences, y compris celles acquises grâce aux cours gratuits.

Un autre effort de trois ans, baptisé Career Connector, prévoit de jumeler 50000 personnes nouvellement qualifiées à la recherche de postes liés à la technologie avec des employeurs qui sont des clients ou des partenaires de Microsoft.

«C’est la première étape de cette vision ultime de la manière dont nous pouvons uniformiser les règles du jeu afin que tout le monde, pourvu qu’il ait les compétences, les connaissances et les capacités, puisse obtenir le poste», a déclaré Naria Santa Lucia, responsable de Inclusion numérique et engagement communautaire de Microsoft chez MS Philanthropies, dans une interview.

Microsoft dévoile une vaste initiative de formation professionnelle pour enseigner les compétences numériques à 25 millions de personnes touchées par une pandémie

LinkedIn, qui compte près de 740 millions d’utilisateurs, annonce également de nouvelles fonctionnalités sur son site, notamment la possibilité de publier une vidéo avec votre profil afin que les utilisateurs puissent partager une vue plus personnalisée de qui ils sont; un nouveau «mode Créateur» qui aide les utilisateurs à mettre en valeur leur contenu; et Pages de services conçues pour aider les pigistes.

«Pendant longtemps, la façon dont les gens étaient embauchés était uniquement basée sur l’emploi qu’ils occupaient, le diplôme qu’ils avaient obtenu ou les personnes qu’ils connaissaient. Cela commence à changer », a déclaré le PDG de LinkedIn Ryan Roslansky dans un communiqué.

Microsoft, qui a acquis LinkedIn en 2016, a lancé ses efforts de compétences professionnelles en juin dernier alors que le chômage montait en flèche.

En avril 2020, le chômage aux États-Unis a atteint un sommet record de 14,7%. Actuellement, quelque 10 millions d’Américains sont sans emploi et le taux de chômage est de 6,2%. Les femmes et les travailleurs noirs, autochtones et de couleur (BIPOC) ont été les plus durement touchés par les pertes d’emplois dues à la pandémie.

Microsoft visait initialement à atteindre 25 millions de personnes avec ses cours d’apprentissage en ligne. Il propose 10 «parcours» de formation dans des domaines tels que le développeur de logiciels, l’analyste de données et le spécialiste du service client, ainsi que des cours dans quatre soft skills comme la communication et le travail en équipe. L’instruction provient de LinkedIn Learning, qui propose 500 cours en ligne traitant des compétences nécessaires pour les postes à forte demande; Microsoft Learn, formation aux compétences techniques pour les produits et services Microsoft; et GitHub Learning Lab.

L’enseignement est gratuit jusqu’à la fin de l’année. Santa Lucia n’a pas partagé d’informations sur ce que coûtent les initiatives à Microsoft.

«Nous avons pu rencontrer des demandeurs d’emploi là où ils se trouvent déjà», a déclaré Santa Lucia à propos du succès des cours en ligne. «Ils vont déjà sur LinkedIn pour présenter leurs profils de carrière, ainsi que pour trouver un emploi… et nous sommes en mesure de dire: ‘Hé, prenez ce moment pour améliorer votre perspective et acquérir de nouvelles compétences.’»