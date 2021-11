Microsoft et Meta s’associent pour intégrer les outils de collaboration d’entreprise Teams et Workplace

(Méta-image)

Meta et Microsoft s’associent.

La société anciennement connue sous le nom de Facebook s’associe au géant de la technologie basé à Redmond, dans l’État de Washington, pour intégrer l’outil de collaboration Workplace dans Microsoft Teams. L’intégration permettra aux entreprises clientes d’accéder au contenu des deux services sans avoir à basculer entre les applications.

La possibilité de diffuser des réunions d’équipes vers des groupes Workplace est également prévue, afin que les employés puissent regarder des réunions et des événements en direct sur n’importe quelle application qu’ils utilisent, selon un article de blog Workplace from Meta publié mercredi.

« Nous partageons la vision d’offrir à nos clients choix et flexibilité, il était donc logique que nous nous réunissions pour aider nos clients communs à débloquer la collaboration et à briser les silos au sein de leurs organisations », a déclaré Jeff Teper, CVP Product & Engineering chez Microsoft Teams. dans la poste.

Le développement approfondit un partenariat en cours, car les clients communs de Microsoft et de Meta étaient déjà en mesure d’intégrer Workplace avec SharePoint, OneDrive et la suite Office 365.

Les équipes ont été lancées en 2017 et ont considérablement augmenté pendant la pandémie. Il compte désormais 250 millions d’utilisateurs actifs par mois, contre 145 millions en avril, principalement dans les environnements professionnels et professionnels.

Facebook a annoncé en mai que Workplace avait atteint 7 millions d’abonnés payants.

Les deux sont en concurrence avec Zoom, Slack, Google et d’autres sur le marché de la technologie de collaboration à distance qui est devenue de plus en plus populaire pour la communication professionnelle et éducative au cours des 18 derniers mois.